Mussolini'nin torunu AB Parlamentosu'na geri döndü

İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin torunu, siyasetten emekli olduğunu açıkladıktan uzun zaman sonra Avrupa Parlamentosu'na geri döndü.

İtalyan diktatörün torunu ve faşizmin babası olarak gösterilen eski İtalya Devlet Başkanı Benito Mussolini'nin torunu Alessandra Mussolini, bir kez daha Avrupa Parlamentosu'na (MEP) üye oldu. Torun Mussolini, ulusal parlamentoda Temsilciler Meclisi'nde sandalye alan İtalyan milletvekillerinin yerine geçen sekiz kişiden biriydi.

Mussolini daha önce yeniden seçilme teklifini kaybettiği 2014'ten 2019'a kadar orta İtalya'da MEP olarak görev yapmıştı. Bundan önce, 1992-2004 ve 2008-2013 yıllarında olmak üzere iki kez Temsilciler Meclisi üyeliği yaptı. 2020'de Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia'sının (FI) bir politikasını kamuoyu önünde eleştirdikten sonra İtalyan basını Il Tempo'ya verdiği bir röportajda siyasetten emekli olduğunu açıkladı. Mussolini bu tavrının gerekçesini “benim için kapanan bir çevre” olarak nitelendirmişti.

Alessandra Mussolini kimdir?

1962 yılında Roma'da doğan Alessandra, Mussolini'nin dördüncü oğlu Romano'nun kızıdır. Politikaya girmeden önce, teyzesi aktris Sophia Loren'in yardımıyla modellik ve oyunculuk kariyeri yaptı.

Mussolini'nin de üç çocuğu var. Oğlu Romano, geçen yıl Lazio futbol kulübünün genç kadrosuna katıldı. Annesi de şov dünyasında hayatını kolaylaştırmak için adını değiştirmeyi reddetti.

DEDESİNİ SAVUNDU

Siyasette geçirdiği süre boyunca, faşizm ideolojisini formüle eden ve 1922'den 1943'e kadar İtalya'yı 'İl Duce' olarak yöneten büyükbabasını birçok kez savundu. İtalya'nın 1943'te teslim olmasından sonra, Nazi paraşütçüleri tarafından tahliye edildi. 1945'te komünist partizanlar tarafından idam edilinceye kadar kuzeyde Alman müttefiki bir devlet kurdu.

Hem Mussolini hem de şimdiki İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, faşistlerin ideolojik halefi olarak kabul edilen bir parti olan İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) üyeleriydi. Meloni, Ekim ayında İtalya'nın Kardeşleri (FDI) liderliğindeki koalisyonun genel seçimleri kazanmasının ardından İtalya'nın yeni başbakanı oldu.

Russian Today