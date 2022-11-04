Müslüman Kardeşler'in başkan vekili İbrahim Münir Londra'da öldü

Mısırlı Müslüman Kardeşler teşkilatı, bu sabah yaptığı açıklamada 85 yaşındaki Münir'in sürgündeki ölümünü doğruladı.

Mısır muhalefet hareketi Müslüman Kardeşler'in başkan vekili İbrahim Münir, 85 yaşında İngiltere'de öldü.

Teşkilattan yapılan açıklamada, Munir'in Cuma sabahı sürgünde yaşadığı Londra'daki evinde öldüğü duyuruldu.

Münir, başkan yardımcısı Mahmud Ezzat'ın 2020'de tutuklanmasının ardından teşkilatın başkan vekili olmuştu.

Teşkilat başkanı Muhammed Badie, 2013 yazında dönemin savunma bakanı Abdulfettah Sisi'nin, Müslüman Kardeşler'in kıdemli üyesi seçilmiş Muhammed Mursi'ye karşı düzenlediği darbe sırasında gözaltına alınan binlerce kişi arasındaydı.

Teşkilat, ölen eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı 2011 demokrasi yanlısı protestoları desteklemiş, o sırada ülkedeki en büyük organize siyasi yapılanma olarak art arda seçimleri kazanmıştı.

İbrahim Münir, 1950'lerde ve 1960'larda Mısır'da iki kez hapse atıldı. 10 yıl hapis yatan Münir, son 40 yılın büyük bölümünde sürgünde yaşadı.

Münir, Temmuz ayında Reuters'e verdiği bir röportajda, Sisi hükümeti tarafından artık yasadışı ilan edilen Müslüman Kardeşler'in, hala geniş destek görmesine rağmen yetkililerle yeni bir iktidar mücadelesi başlatmayacağını açıklamıştı.

Teşkilat, 2012'de Mısır'ın ilk serbest cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, ancak bir yıl sonra ordu tarafından devrilmişti. O tarihten bu yana teşkilat darbeciler tarafından şiddetli baskılara maruz kaldı.

Yönetici liderlerinin çoğu ve binlerce destekçisi hala hapiste olan Müslüman Kardeşler üyelerinden bazıları öldürüldü, bazıları idam edildi veya Mısır'dan kaçarak sürgün hayatı yaşamaya başladı.

"DİYALOG BÜTÜN KESİMLERİ KAPSAMALI"

2013'deki Sisi darbesinin ardından Kahire, diğer adıyla İhvan'ı terör örgütü ilan etti.

Münir, grubun uzun süredir şiddeti reddettiğini tekrarlıyordu. İhvan liderlerinden Badie ve Ezzat'ın tutuklanmasına nasıl yanıt verileceği konusunda teşkilatta iç bölünmeler yaşadığını kabul eden Münir, yeni bir liderin "durum istikrara kavuştuğunda" seçileceğini duyurmuştu.

İhvan'ın yaşadığı zorlukları arttıkça, Orta Doğu diplomasisini değiştirmek, son on yılda İhvan destekçilerine sığınma hakkı teklif eden iki ülkenin -Türkiye ve Katar- dışında Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile ilişkilerini onardığı görüldü.

Türkiye geçen yıl kendi topraklarında faaliyet gösteren Mısırlı muhalif televizyon kanallarından Mısır ile ilişkilerini yeniden kurmaya çalışılırken Kahire hükümetine yönelik eleştirileri yumuşatmasını istedi.

Münir, Temmuz ayında Reuters'e verdiği bir röportajda, Mısır'da, on yıllar boyunca hayır kurumu ağı geliştirmiş olan Müslüman Kardeşler'in hala ülkedeki 102 milyon insanın çoğunun sempatisini koruduğunu söyledi.

Sisi hükümeti ve seçilmiş muhalefet grupları tarafından bu yılın başlarında açıklanan siyasi diyaloğun ciddi bir girişim olmadığını söyleyen Münir, Müslüman Kardeşler veya diğer figürler dışlanırsa sonuç alınamayacağını belirtmişti. Münir, "Diyaloğa gerçekten ihtiyaç var ama herkesi içermesi gerekiyor" demişti.

MEE