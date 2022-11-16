Mormon kilisesinden eşcinsel evliliğine destek

ABD merkezli Mormon kilisesi eşcinsel evliliğini destekleyen yasa teklifini desteklediğini açıkladı

İsa Mesih'in Ahir Zaman Azizler Kilisesi, eşcinsel evlilikleri düzenleyecek yasa teklifini desteklediğini açıkladı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Charles Schumer (DN.Y.), Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden oluşan senatör grubunun açıklamasının ardından, Evliliğe Saygı Yasası kapsamında söz konusu yasa teklifini oylamaya hazırlanıyor.

Bu gelişme üzerine kiliseden yapılan açıklamada, "İsa Mesih'in Ahir Zaman Azizler Kilisesi'nin (Mormon) bir erkekle bir kadın arasındaki evliliğe ilişkin doktrini değişmeden kalacaktır" denildi.

Açıklamada eşcinsel evliliğine destek mesajı içeren şu ifadelere yer verildi:

"Evliliğe Saygı Yasası'nın mevcut yasalara saygı duyarak ve LGBTQ kardeşlerimizin haklarını korurken uygun dini özgürlük korumalarını içermesini sağlamak için çalışanların gayretlerine minnettarız. Bu yaklaşımın ileriye giden yol olduğuna inanıyoruz."

The Hill