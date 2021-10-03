Mısırlı vaizden “kadın kocasını dövdürebilir” fetvası

Mısır’daki vaiz Dr. Ali Mahfuz, Allah'ın itaatsiz bir kadınla nasıl muamele edileceğini Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtildiğini aktardı: 'Sizin isyanlarından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün”