Mısırlı vaizden “kadın kocasını dövdürebilir” fetvası
Mısır’daki vaiz Dr. Ali Mahfuz, Allah'ın itaatsiz bir kadınla nasıl muamele edileceğini Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtildiğini aktardı: 'Sizin isyanlarından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün”
2021-10-03 22:52:15
Mahfuz, Mısır medyasından “Sada Al-Balad” kanalına verdiği demeçte, “Hz. Peygamber'in kocanın karısına “Allah korkusu” ile nasihat etmesi gerektiğini açıkça belirtmiş, sonra onu terk etmiş ancak dövmemiştir; O'nun güzel ahlakını öğrenmeliyiz” ifadesini kullandı.
"Kadın kocasını dövdürebilir"
Mahfuz, “dövme”nin amacının kadından uzak durmak olduğuna ve bunun Arapçadaki anlamlarından biri olduğuna dikkat çekti.
“Bir adam karısını haksız yere döverse, kadının da babasına ve erkek kardeşine kocasını dövdürtme hakkı vardır” diyen Mahfuz, “Hanbelilerin görüşü bu, ‘Bunu yapmalıyız' demiyorum ama bu bir beyandır" yorumunda bulundu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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