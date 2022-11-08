Mısır'da büyük keşif! Kleopatra'nın kayıp mezarı aranıyor

Eski Mısır tapınağının altında bulunan gizemli tünelde Kleopatra'nın kayıp mezarı gizlenmiş olabilir

Bir Mısır tapınağının altında keşfedilen gizemli bir tünelin, uzun süredir kayıp olan Kleopatra mezarına götürebileceği konuşuluyor.

Yaklaşık 6 fit yüksekliğinde ve iki taş tavanlı 4.800 fitlik geçit, "geometrik bir mucize" olarak nitelendiren bir grup arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı.

Fotoğraf, yerin yaklaşık 13 metre altında ortaya çıkarılan bir tünelin yakınında bulunan heykelleri gösteriyor.

Arkeologlar bir Mısır tapınağının altında 4.281 fit uzunluğunda bir tünel ortaya çıkardılar.

Keşif, Dr. Kathleen Martinez liderliğindeki San Domingo Üniversitesi'nin Mısır Dominik arkeolojik misyonunun bir başarısı olarak kayıtlara geçti.

Geçen hafta, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı başarılı görevi açıklarken Martinez ve ekibinin 4.800 ayak uzunluğundaki tüneli ortaya çıkardığını duyurdu.

Tünel, İskenderiye'nin hemen batısındaki Tapozeries Magna Tapınağı bölgesindeki arkeolojik kazıları sırasında yerin altında bulundu.

Arkeolog Martinez, yıllardır Mısır'ın son firavunu Kleopatra'nın, sevgilisi Marcus Antonius ile birlikte tapınakta defnedilmiş olabileceğine inanıyordu.

Heritage Key'e konuşan Martinez, "Burası Kleopatra'nın mezarı için mükemmel bir yer. Mısır'ın son kraliçesinin oraya gömülü olma ihtimali yüzde 1 bile olsa, onu aramak benim görevim. Mezarı keşfedersek... 21. yüzyılın en önemli keşfi olacak. Mezarı keşfedemezsek... burada, tapınağın içinde ve dışında büyük keşifler yaptık."

KLEOPATRA

Kleopatra VII, MÖ 70 veya 69'da doğdu. Mısır'ı neredeyse 30 yıl boyunca ortak naip olarak yönetti.

Ölümünün ardından Mısır, Roma yöneticileri tarafından ilhak edildi ve 3.000 yıllık Eski Mısır İmparatorluğu'nu fiilen sona erdirdi.

Firavunlar genellikle gömülmek için büyük mezarlar inşa eder, ancak ölümü sırasında Roma'nın tutsağı olarak statüsü göz önüne alındığında, muhtemelen Kleopatra için sade bir mezarda sessiz bir cenaze töreni yapıldı.

Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra, tarihin en ünlü kadın yöneticilerinden biridir, ancak ölümüyle ilgili sır tam çözülmüş değil.

Bazı uzmanlar, baştan çıkarıcı güzel kadının hayatının çoğunu yönetici olarak geçirdiği İskenderiye'de gömüldüğüne inanıyor.

Diğerleri, Taposiris Magna antik bölgesinde defnedildiğini öne sürüyor.

İskenderiye'den 30 mil uzaklıkta bulunan tapınağı çevreleyen aynı adı taşıyan şehir, Kleopatra döneminde önemli bir liman kentiydi.

Bakanlık, ön çalışmalara atıfta bulunarak, tünelin Yunanistan'daki – su kemeri olarak hizmet veren – Eubilinos Tüneli'ne ürkütücü bir şekilde benzediğini, ancak Mısır'daki tünelin daha uzun olduğunu iddia etti.

Bakanlık, keşfi “geometrik bir mucize” olarak nitelendirdi.

Tünel içinde arkeologlar, her biri yaklaşık 6,5 fit yükseklikte duran "parlatılmış" iki kafa buldular.

Bakanlık, "Bunlardan biri kahramanlık çağından bir kişiye ait, diğeri ise muhtemelen Hayaletin Babası'nın bir heykeli" dedi.

Arkeolog Martinez, WordsSideKick.com'a tünelde para ve Mısır tanrılarının heykellerinin kalıntılarını da bulduklarını söyledi.

Bakanlığa göre arkeologlar yaptıkları kazılar ve yüzey araştırmalarında tünelin bir kısmının "Akdeniz'in altında kaldığını" keşfetti.

Arkeologlar orada, çamur tortusunun altında çanak çömlek ve “dikdörtgen kireçtaşı bloğu” da buldu.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, tünelin bir kısmının su altında olduğunun keşfinin, arkeologların tapınağın temelinin bir kısmının da sular altında kaldığına dair şüphelerini doğruladığını doğruladı.

Arkeologların tapınak üzerindeki çalışmaları, MS 320 ile MS 1303 yılları arasında bölgeyi vuran ve tapınağın bir kısmının çökmesine neden olan en az 23 deprem bilindiği için zor oldu.

Ancak daha önce ekip, Kleopatra VII ve Büyük İskender'in isimlerini ve resimlerini içeren madeni paralar da dahil olmak üzere tapınağın içindeki önemli eserleri ortaya çıkarmıştı.

Bakanlık, ayrıca birkaç başı kesilmiş heykel ve tanrıça İsis'in heykellerini de bulduklarını söyledi.

Ek olarak, arkeologlar İskenderiye'deki Kral Mariout Gölü'nden Akdeniz'e uzanan bir tünel ağı keşfettiler.

WordsSideKick.com'a göre tapınağın kazıları ve araştırmaları hala devam ediyor.

TheSun .