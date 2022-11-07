Mısır'da bir yarbay öldürüldü

Dünya liderleri Cop27'de bir araya gelirken, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesi silahlı ayaklanmaların merkezi olmaya devam ediyor

Kuzey Sina'da güvenlik güçlerine yönelik son saldırıda dün EYP patlaması sonucu üst düzey bir subayın ve Bedevi hükümet yanlısı milis grubunun üç üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede etkili olan IŞİD, Süveyş Kanalı'na yakın Şarm El-Şeyh'te BM'nin düzenlediği Cop27 zirvesine 480 km uzaklıktaki Gelbana köyünde faaliyetlerini sürdürüyor.

Middle East Eye'ın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, kıdemli subayın Mısır ordusunun en ünlü birimlerinden biri olan 103. Yıldırım Taburu'nun başkanı Yarbay Assem Muhamed Essameldin olduğu belirtildi. Yarbay Essameldin'in ağır yaralandığı saldırının ardından olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Mısır ordusuna bağlı SEAL özel kuvvetler subayı olan Essameldin, terörle mücadelenin seçkin biriminde görevliydi. Yarbayın ölümü, 2016 yılında öldürülen Albay Rami Hassanein ve 2017 yılında öldürülen Albay Ahmed Mansi'den sonra öldürülen 103. Yıldırım Taburu'na bağlı üçüncü yüksek rütbeli kaybı olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Mısır medyası ve ordu herhangi bir açıklama yapmadı.

Güvenlik kaynakları olayla ilgili ayrıntı vermezken, bölgedeki aşiretlerden yapılan tanık açıklamalarına göre bir köy patlayıcı cihaz ve mayın taraması sırasında olayın gerçekleştiği ifade edildi.

Aynı kaynak, "şehitler" olarak adlandırdığı üç kabile milisinin, IŞİD üyelerini avlamak için askeri istihbarat ve polis güçleriyle işbirliği yapan birkaç kabilenin ittifakı olan Bir Al-Abd Birliği'nin unsuru olduğu belirtildi.

Ölenler için çok sayıda kişinin katıldığı büyük bir cenaze töreni düzenlendi.

MEE .