Mısır'da 10 idam kararı daha!

Mısır’da muhalefet gruplarına yönelik baskılar devam ederken, 10 Müslüman Kardeşler üyesi 2015 yılında güvenlik görevlilerine karşı koymaktan suçlu bulundu

Mısır'da yargısı bugün aldığı kararla Müslüman Kardeşler'in 10 üyesini 2015'te güvenlik görevlilerine karşı şiddet uygulamaktan suçlu buldu.

Mahkeme, cezaları onaylanmak üzere 19 Haziran'da toplanacak olan karar duruşması öncesinde davayı Mısır'ın en üst dini otoritesi olan Başmüftü'ye havale edecek.

Adli bir kaynak, 10 kişiden dokuzunun gözaltında tutulduğunu, birinin gıyabında hüküm giydiğini söyledi.

Sanıkların kimlikleri açıklanmazken, suçlamalardaki delil ve gerekçeler belirtilmedi.

Devlet haber ajansı Mena, Kahire'nin güneyindeki bir şehre atıfta bulunarak, 10 kişinin "Helwan Tugayları" adlı bir grup oluşturduğunu ileri sürdü.

Söz konusu kişilerin hükümetin devrilmesi amacıyla Kahire bölgesindeki güvenlik güçlerine saldırmak için daha geniş bir planın parçası oldukları iddia edildi.

Mısır'ın en büyük muhalefet grubu olan Müslüman Kardeşler, hükümetin kendisini suçladığı şiddetle herhangi bir bağlantıyı sürekli olarak reddetti.

Müslüman Kardeşler hareketi yasadışı ve “terör örgütü” ilan edildiğinden beri binlerce üyesi gözaltına alındı, öldürüldü veya ülkelerinde zulüm korkusuyla sürgünde yaşamaya zorlandı.

Mursi, bir mahkeme duruşması sırasında hastalandıktan sonra Haziran 2019'da gözaltında öldü.

Middle East Eye .