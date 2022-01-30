DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mısır'da 10 idam kararı daha!
Türkiye ile Maldivler arasında ikili anlaşmalar imzalandı
Binali Yıldırım, 'kuşdili' ise seslendi
Fransa'da ırkçı saldırı! Müslümanlara ait market kundaklandı
ABD'den 'BM' sözü: Rusya'ya sert baskı yapılacak
Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu
Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş
Hindistan'da dehşet! Ölüme sebep olmakla suçladıkları kadına tecavüz ettiler
NATO'dan Ukrayna açıklaması
'Yüksek aidatlara karşı dava açılabiliyor' uyarısı
İstanbul Havalimanı Avrupa zirvesindeki yerini korudu
İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açıldı
DSİ, 568 bin 820 dekar araziyi suya kavuşturdu
Araştırma Altyapıları Komisyonu oluşturuldu
Stellantis kuruluşunun birinci yılını doldurdu

TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / Mısır'da 10 idam kararı daha!

Mısır'da 10 idam kararı daha!

Mısır’da muhalefet gruplarına yönelik baskılar devam ederken, 10 Müslüman Kardeşler üyesi 2015 yılında güvenlik görevlilerine karşı koymaktan suçlu bulundu

10 Dakika Önce
2022-01-30 23:27:17
Mısır'da 10 idam kararı daha!

Mısır'da yargısı bugün aldığı kararla Müslüman Kardeşler'in 10 üyesini 2015'te güvenlik görevlilerine karşı şiddet uygulamaktan suçlu buldu.

Mahkeme, cezaları onaylanmak üzere 19 Haziran'da toplanacak olan karar duruşması öncesinde davayı Mısır'ın en üst dini otoritesi olan Başmüftü'ye havale edecek.

Adli bir kaynak, 10 kişiden dokuzunun gözaltında tutulduğunu, birinin gıyabında hüküm giydiğini söyledi.

Sanıkların kimlikleri açıklanmazken, suçlamalardaki delil ve gerekçeler belirtilmedi.

Devlet haber ajansı Mena, Kahire'nin güneyindeki bir şehre atıfta bulunarak, 10 kişinin "Helwan Tugayları" adlı bir grup oluşturduğunu ileri sürdü.

000_9XH436-e1643560460429

Söz konusu kişilerin hükümetin devrilmesi amacıyla Kahire bölgesindeki güvenlik güçlerine saldırmak için daha geniş bir planın parçası oldukları iddia edildi.

Mısır'ın en büyük muhalefet grubu olan Müslüman Kardeşler, hükümetin kendisini suçladığı şiddetle herhangi bir bağlantıyı sürekli olarak reddetti.

Müslüman Kardeşler hareketi yasadışı ve “terör örgütü” ilan edildiğinden beri binlerce üyesi gözaltına alındı, öldürüldü veya ülkelerinde zulüm korkusuyla sürgünde yaşamaya zorlandı.

Mursi, bir mahkeme duruşması sırasında hastalandıktan sonra Haziran 2019'da gözaltında öldü.

Middle East Eye .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş