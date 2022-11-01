Messi'nin yeni takımı belli oldu

Ve İspanyol gazetesi As, David Ornstein adlı güvenilir bir Amerikalı gazetecinin Messi'nin 2023 yazında Inter Miami'ye gideceğini duyurdu.

Ornstein, eski İngiliz futbol yıldızı David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Messi'yi transfer etme yeteneğine çok güvendiğini söyledi.

Amerikalı gazeteci, Messi'nin önümüzdeki birkaç ay içinde gelişini ve Messi ile Inter Miami arasındaki sözleşmenin Ocak 2023'te imzalanmasını bekliyor.

Aynı kaynak, iki taraf arasındaki müzakerelerin iki yıl sürdüğünü ve Inter Miami'nin anlaşmanın gerçekleşeceğinden giderek daha fazla emin olduğu bir aşamaya ulaştığını açıkladı.

"Pire"nin babası Jorge Messi ise, Amerikan kulübünün yetkilileriyle birkaç görüşme yaptı ve Dünya Kupası müsabakalarının bitiminden sonra daha fazla görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.

Çok sayıda haber, Messi'nin 2022 Dünya Kupası'na ülkesi Arjantin ile katılımını birinci öncelik olarak koyduğunu ve geleceği hakkında bir karar vermeyi Katar'daki Dünya Kupası'nın bitimine kadar ertelediğini doğruladı.

"Tango" takımı, Katar'daki Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya takımlarıyla birlikte son 35 maçı mağlubiyet almadan oynuyor.

Bu, "Al-Flea"nın Saint-Germain ile 2023 yazında sona eren bir sözleşmeyle bağlantılı olmasına ve Messi'nin kabul etmesi koşuluyla üçüncü bir sezon için uzatma olasılığına rağmen geliyor.

Saint-Germain, yedi kez dünyanın en iyi oyuncusu seçilen Messi'yi Fransız kulübünde tutmak için tüm gücüyle çalışıyor.

"Pire"nin adı, iki taraf arasındaki sözleşmenin sona ermesinden sonra 2021 yazında ayrıldığı Barselona'ya dönüşü mali kriz nedeniyle yeni bir sözleşme imzalayamama ile de ilişkilendirildi.

Bu sezon Messi olağanüstü

Messi, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm müsabakalarda 12 gol attığı ve takım arkadaşlarına 13 asist yaptığı Paris Saint-Germain'de yeniden parladı.

Onefootball web sitesine göre Messi, atılan toplam gol ve asist sayısında yaşayan Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin sayısını geçti. .