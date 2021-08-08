Mars’ta ‘Solucan kaya’ görüntülendi

Bu garip kaya oluşumu NASA'nın Merak gezgini tarafından yakalandı, Mars'ın yüzeyinin gerçekten ne kadar büyüleyici olduğunu kanıtlıyor.

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NASA kısa süre önce yeni bir grup Mars fotoğrafı daha paylaştı ve bunların arasında Mars yüzeyinde tuhaf solucan benzeri kayalar görüldü. Şu anda Mars etrafında çok fazla tartışma var gibi görünüyorsa, bunun nedeni var!

Gezegeni keşfeden çok sayıda gezici/sonda var, NASA ilk insan görevini 2030'da başlatmayı umuyor ve bir gün gelecekteki insanlar için bir yuva olabileceğine dair çok fazla umut/beklenti var. Ancak bunun olabilmesi için önce yapılması gereken çok iş var. Oraya ulaşmak için, biz konuşurken sayısız araştırma yapılıyor.

Sadece geçen ay, Mars'ta çok sayıda keşif ve mesafe kaydedildi. NASA'nın azimli gezgini ilk kez kendi başına çalışabildi. Ingenuity helikopteri Kızıl Gezegende 1 millik uçuş yaptı ve InSight sondası Mars'ın birçok katmanının bir iç haritasını oluşturdu. Başka herhangi bir gezegen için bu ilk. Toprak! Ayrıca, bu robotlardan gönderilen Mars'ın kayalık yüzeyinin ve inişli çıkışlı tepelerinin muhteşem görüntülerini sergileyen yüzlerce yeni görüntü var.

NASA kısa süre önce Curiosity gezgininden en son fotoğrafları yayınladı ve bunların arasında, Mars'ta tipik olarak görülmeyen garip, solucan benzeri bir kaya oluşumu yakaladı. Yukarıdaki fotoğraf, kayaları uzaktan gösteriyor ve burada bile, benzersiz görünümlerini fark etmek kolay. Bu oluşum, Mars yüzeyini saçan olağan toz ve kaya döküntülerinden belirgin bir şekilde farklı olarak öne çıkıyor. Resme dikkatsiz bakınca, kayaları yılan veya solucan sanmak kolay olurdu.

Kaya oluşumuna çok daha yakından bakıldığında ise, ince detayları tam olarak sergileniyor. Gerçekten eşsiz bir şekle, küçük gövdesi boyunca küçük deliklere ve çok kaba bir dokuya sahip. Solucan benzeri kaya, Sharp Dağı'nın yaşadığı Mars'ın Gale Krateri'nde Curiosity tarafından keşfedildi. NASA, gezegendeki sert erozyona dayanabilecek, diğer birçok kayanın duyarlı olduğu malzemeden oluştuğuna inanıyor; bu, Gale Krateri alanının bilindiği güçlü toz ve rüzgar göz önüne alındığında özellikle etkileyici.

NASA jeologu Abigail Fraeman, keşif hakkında yorum yaparken, bunun "ilginç bir kaya dokusunun özellikle tuhaf bir görüntüsü olduğunu" söyledi. Gördüğümüz dokular, özellikle ana kayadan çıkan santimetre büyüklüğündeki tümsekler ve topakların yaygınlığı karşısında gözlerim kamaşmaya devam ediyor."

ScreenRant.Com'dan Joseph Maring

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.