Mali ayaklandı! İslam'a hakaretten 6 kişi tutuklandı

Mali'nin başkenti Bamako'da İslam'a hakaret eden bir adamın video paylaşımının ardından düzenlenen protesto gösterisine büyük katılım oldu.

Mali Yüksek İslam Şurası tarafından yapılan protesto çağrısına yüz binlerce kişi katıldı.

Hem Mali'de hem de dünya genelinde Kuran-ı Kerim'e yönelik hakaret kınandı.

Başkent Bamako merkezindeki İstiklal Caddesi'nde protestocular tarafından "Küfüre hayır", "Dinime dokunma", "Kur'an'a dokunulmamalı" ve "Bir daha saldırı yapılmamalı" sloganları atıldı.

6 kişi tutuklandı

Gösteride konuşma yapan İmam Abdullah Fadega, "Yaşananlar affedilemez, küfürlü açıklamalar yapan tutuklanıp yargılanmalıdır" dedi.

Polis protestocuların sayısını binlerle ifade ederken, organizatörler protestolara bir milyondan fazla kişinin katıldığını söyledi.

Öte yandan Bamako Cumhuriyet Savcılığı, 6 kişinin "kamu düzenini bozabilecek şekilde dine hakaret" iddiasıyla tutuklandığını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, savcılıktan bir kaynak, tutuklanan altı kişinin yetkililere saklanan kişinin nerede olduğunu söylemeyi reddettikleri için "suç ortaklığı" ile suçlandığını söyledi.

Cumhuriyet Savcısı yaptığı açıklamada, tutuklamaların, bir kişinin sosyal medyada Müslümanlara yönelik aşağılayıcı açıklamalarda bulunduğunu, Hz. Muhammed'e, İslam'a ve Kuran'a hakaret ettiğini gösteren video klibin yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturmanın ardından gerçekleştiği belirtildi.

Ancak sosyal medyada Müslümanları kızdıran yorumları yapan adamın "hala serbest" olduğu vurgulandı.

ArapPost