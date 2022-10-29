LGBT karşıtı eylemler sonuç verdi; kanun hazırlanıyor

ABD'de Florida eyaleti sağlık kurulu, transseksüel küçükler için cinsiyet değişimine imkan tanıyan uygulamaların yasaklanması için oy kullandı

Florida Tıp Kurulu, 18 yaşın altındaki trans gençler için ergenlik engelleyicileri, hormon tedavisi ve ameliyatları yasaklayacak yeni bir kanun hazırlamak için oy kullandı.

Florida'da uzun süredir devam eden protestolardan sonra eyaletteki Tıp Kurulu, tüm reşit olmayanların cinsiyet disforisi (değişimi) tedavisi olarak kullanılan ergenlik engelleyicileri, hormon tedavisi veya ameliyatları yasaklayacak yeni bir kanun hazırlamak için oy kullandı.

ÖLME EYLEMİ

Cuma günkü beş saatlik toplantı sırasında bir araya gelen protestocular “Utanç!” sloganları attı. Eylemcilerden bazıları toplantının yapıldığı Orlando Uluslararası Havalimanı'nında "ölme eylemi" yaptı.

Oylama, Vali Ron DeSantis yönetiminde 18 yaşından küçükler için cinsiyet değişimiyle ilgili bakımı kısıtlamaya yönelik aylarca süren bir çabanın en son güncellemesi olarak değerlendiriliyor.

DeSantis ve Florida Cerrahı General Joseph Ladapo'nun Florida Sağlık Departmanı aracılığıyla hem “toplumsal cinsiyet geçişini” hem de küçükler için cinsiyeti doğrulayan tıbbi bakımı engellemeye çalışan, bağlayıcı olmayan bir bildirge yayınlamasıyla Nisan ayında başlamıştı.

UZUN VADEDE ZARARLI UYGULAMALAR

Bildirge, LGBT savunucularından ve LGBT savunucusu tıp uzmanlarından tepki aldı. Amerikan Tabipler Birliği, Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Psikoloji Derneği dahil olmak üzere bazı tıbbi gruplar, transgender gençler için cinsiyeti doğrulayan bakımı destekledi.

Bu desteğe rağmen, Florida Sağlık İdaresi Dairesi Haziran ayında bir rapor yayınladı ve “cinsiyet disforisi tedavisi için çeşitli hizmetlerin - yani cinsiyet değiştirme ameliyatı, çapraz cinsiyet hormonları ve ergenlik engelleyicileri - yaygın olarak kabul edilen profesyonel tıbbi tedavilerle tutarlı olmadığını ortaya koydu. Raporda söz konusu uygulamaların uzun vadede zararlı potansiyeli olan deneysel araştırmalar olduğu belirtildi.

Raporun yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra Ladapo, Tıp Kurulu'na gönderdiği mektupta “bu karmaşık ve geri dönüşü olmayan prosedürler için” bir bakım standardı oluşturulmasını istedi.

"KARE ÇİVİYİ YUVARLAK DELİĞE ZORLAMAK"

Rockland, California'da bir endokrinolog olan Dr. Michael Laidlaw'a ait cinsiyet kimliği doğumda atanan cinsiyetle tutarlı olmayan çocukların %50 ila %90'ının yetişkinlik döneminde bu durumdan çıktığını tespit eden ve sıklıkla eleştirilen bir araştırmaya atıfta bulundu.

Rockland, “Gördüğüm kadarıyla bu tedavideki temel sorun şudur: 'Kare bir çiviyi yuvarlak bir deliğe zorlarsanız ne olur? Bu süreçte çiviyi yaralıyor veya yok ediyorsunuz.” dedi.

Yale Tıp Fakültesi'nde 10 ila 25 yaş arasındaki trans bireyleri tedavi eden pediatri uzmanı Dr. Meredithe McNamara ise, Laidlaw'ın alıntıladığı araştırmayı ve Florida Sağlık Bakım İdaresi Ajansı tarafından yayınlanan Haziran raporunu metodolojik olarak kusurlu olduğunu iddia etti.

McNamara, "Devletin incelemesini yazanlardan hiçbiri konu uzmanı değil. Bir kişi diş hekimidir. Diğeri ise biyoistatistik alanında doktora sonrası araştırmacı. En azından, sistematik inceleme, literatürü değerlendirmeye yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır” ifadesini kullandı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRMEKTEN PİŞMAN OLANLAR

Kendisini 18 yaşında, California'dan cinsiyet geçişi bozulmuş bir kadın olarak tanımlayan Chloe Cole, 12 yaşında geçiş yapmaya başladığını ve 15 yaşında çift mastektomi ameliyatı geçirdiğini söyledi. Cole, 16 yaşına geldiğinden bu durumdan pişman olduğunu fark ettiğini söyledi.

Cole, bu tür durumlar yaşanmaması için akıl sağlığı tedavisinin gerekliliğine işaret ederek şöyle konuştu;

“Ruh sağlığı, benlik algısı ve ideolojik tüm tartışmalar beni şu soruya yönlendiriyor; benim gibi ergen kızların bedenlerini reddetmek istemelerinin temel nedenlerine ulaşmak için bu akıl sağlığı salgını neden akıl sağlığı tedavisi ile ele alınmıyor?"

Kaynak: NBCNEWS .