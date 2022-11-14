Lavrov şort ve tişörtle poz verdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Endonezya'nın Bali adasındaki G20 zirvesine geldikten sonra hastaneye kaldırıldığı haberlerinin 'üst düzey yalan haber' olduğunu söyledi.

Adada bulunan Zakharova, ABD ve İngiltere medyasında çıkan haberleri dışişleri bakanıyla birlikte okuduğunu ve "gözlerimize inanamadık" dedi.

Lavrov bir videoda hastanede olmadığını gösterdi. Bakan, haberleri Batı medyasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili yıllarca süren asılsız iddialara benzetti.

AP ve diğer bazı Batılı kuruluşlar Lavrov'un Bali'ye geldikten kısa bir süre sonra kalp sorunlarıyla hastaneye kaldırıldığını iddia etmişti.

Zakharova daha sonra Telegram'da Lavrov'u şort ve tişörtle otel odasının terasında otururken belgeler üzerinde çalışırken gösteren kısa bir görüntü paylaştı.

Bakan, haberler hakkında yorum yapması istendiğinde, “Bu siyasette yeni olmayan bir oyun” dedi.

72 yaşındaki diplomat, Batılı gazetecilere Rusya ile ilgili olayları anlatırken “daha ​​dürüst olmalarını, gerçekleri daha sık bildirmelerini” ve daha az tek taraflı olmalarını tavsiye etti.

Russian Today