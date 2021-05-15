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Kuveyt’ten Filistin’e tam destek mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuq El-Ganim'den Kudüs ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar konusunda dayanışma mesajını ilettiği telefon görüşmesinde bulunduğu açıklandı

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15.05.2021 19:48:24
Kuveyt’ten Filistin’e tam destek mesajı

Hamas tarafından yapılan açıklamada, El-Ganim'in Kuveyt'in Filistin'in haklarını destekleme ve İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini reddetme konusundaki sağlam duruşunun vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada, Meclis Konseyi'nin Uluslararası Parlamenterler Birliği Genel Sekreterliği ile mevcut koşulları takip etmek, Filistinlileri destekleyen kararlar almak için toplantı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Kudüs ve Şeyh Cerrah mahallesindeki ihlallerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin takip edildiği ifade edilirken kadınlara ve çocuklara yönelik saldırılara, evlerin ve hükümet merkezlerinin hedef alınarak yıkıldığına dikkat çekildi.

Kudüs mücadelesinin tüm ümmetin savaşı ve davası olduğu vurgulanan açıklamada, Filistin halkına destek veren Kuveyt'in Emirlik, parlamento, hükümet ve halk olarak destekleri takdir ve teşekkürle karşılandı.

Shebab News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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