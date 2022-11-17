Kriptonun sonu mu?

Kripto gerçek para değildir. Asla olmadı.

Son on yılın sonlarında kripto para birimi hakkında çok şey yazdım.

Sonunda çöp olduğuna karar verdim.

Başka şekillerde yapabileceğinizden daha üstün bir blockchain uygulaması yoktur. Bitcoin (BTC-USD) ve Ethereum (ETH-USD) diğer madeni paralardan daha iyi olduklarını iddia ediyor, ancak piyasadaki çarpıklık ve opaklık devam ediyor.

Tüm bunlar, FTX'in çöktüğü hafta yoğunlaştı. FTX, patates kızartması derken olduğu gibi oğlumun artık Bank Man Fried olarak adlandırdığı Sam Bankman-Fried adlı 20'lik bir şeyin (şimdi 30) yaratılmasıydı.

FTX, en büyük kripto borsaları arasında yer aldı. Güya daha küçük olanları bu yılın başlarında çökerken "kurtardı". Ama her şey bir kumardı.

Bankman-Fried kendi parası olan FTX Token'ı (FTT-USD) yarattı. Bir kısmını sattı. Sonra bir ton daha bastı ve ilk sattığı fiyatı verdi. Oh, ayrıca bunu kullandı, ödeyemeyeceği bahisler yaptı ve krediler için teminat olarak kullandı. İnsanlar FTX tokenleri için gerçek para kazanmaya başlayana kadar kimse bunların hiçbirini bilmiyordu.

Para böyle çalışmaz. Gerçek bankalar rakamlarını yayınlar. Düzenleyicilerin denetiminde yapabilecekleri sınırlıdır. Para arzı bir merkez bankası tarafından kontrol edilir ve bu bankanın operasyonları şeffaftır.

KRİPTO SİSTEMİNİ DÜZELTEBİLİR MİYİZ?

Bitcoin'den farklı olarak, gerçek bir ekonomik sistem düzeltilebilir. Bu yüzyılın ilk on yılında, boktan ipotekleri AAA kağıdına çeviren sahte “sigorta” nedeniyle sistemimizin neredeyse çöktüğü doğru. Sonuç, Ben Bernanke'nin "helikopter parası", sistemin ayakta kalması için sisteme yağan bedava nakit oldu. Bu, çok fazla mal peşinde koşan, çok az paranın neden olduğu bir ekonomik çöküş olan Büyük Buhran'ı önledi.

Bununla birlikte Bernanke'nin çözümü, doğrudan kriptonun Ponzi düzenbazlığına yol açtı.

Lehman Brothers çöktüğünde, en azından hükümet oradaydı. En azından varlıkları gerçekti. FTX olayında bu çocuğun sözünden başka bir şey yoktu.

Bu karmaşayı başlatan Bitcoin Bros'un iddia etmek istediği şey, kendilerine olanın yakında ABD doları gibi "para birimlerine" olacağıdır.

Sonunda hükümetin eylemleri döviz piyasaları tarafından kontrol edilir. Para fiyatları sürekli olarak karşılaştırılır ve bir hükümet batırdığında, değer düşüşü para birimine yansır. Hepsi aynı anda işleri batırıp kimseye ticaret yapacak bir şey bırakmayacaklar. Her ekonomide bir değer vardır. Bir para birimi, bu değere yapılan bir çağrıdır. Bu değer gerçektir.

Kripto gerçek değil. Asla olmadı.

Kaynak: İnvestor Place, Dana Blankenhorn, finans ve teknoloji gazetecisi,