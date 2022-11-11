Belediye meclisi, Ukrayna dilinin yalnızca devlet okullarında eğitim için kullanılmasına karar verdi.

Kiev Belediye Meclisi, ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek Rus dilini Ukrayna başkentinin devlet okulu müfredatından çıkarmak için oy kullandı.

Meclisin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yasak anaokullarını da kapsıyor.

Konseyin eğitim komisyonu başkanı Vadim Vasilchuk, önlemin “toplumdaki gerilimin tırmanmasını önleyeceğini ve Kiev'deki eğitim alanının düşman devletin karma faaliyetlerinden korunmasını güçlendireceğini” söyledi.

Vasilchuk, "Dil önemlidir ve savaş zamanında bir ulusal güvenlik sorunudur" diyerek, tüm derslerin ülkenin tek devlet dili olan Ukraynaca öğretileceğini vurguladı.

DÜŞMAN PROPAGANDASI

Karar, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi başkanı Alexey Danilov'un geçen ay Rus dilini "Ukrayna topraklarından tamamen ortadan kaldırılması gereken düşman propagandası unsuru" olarak tanımlamasının ardından geldi.

Ağustos ayında, Ukrayna Eğitim Bakanlığı, Rus ve Belarus yazarlarının neredeyse tüm eserlerinin edebiyat derslerinden çıkarılacağını söyledi.

PUŞKİN KARARI

Ukraynalı aktivistler ve yetkililer, 19. yüzyılda yaşayan Rusya'nın ulusal şairi ve romancısı Aleksandr Puşkin'in anıtlarını da yıkıyor. Cuma günü kuzeydeki Zhitomir kentindeki kaidesinden bronz bir Puşkin büstü kaldırılırken, Kiev'de geçen ay bir anıt yıkıldı.

Rusça konuşan büyük azınlığın hakları, Ukrayna'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasından bu yana oldukça tartışmalı bir konu olmuştu.

Donetsk ve Lugansk bölgeleri, Kiev'deki darbenin ardından ve Ukraynalı yetkililerin kamusal yaşamda Rusça kullanımını kısıtlama girişimlerinin ardından 2014 yılında Ukrayna'dan ayrıldı. Donetsk (DPR) ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini (LPR) kurdular.

Ukrayna sonunda Rusça'nın kamu hizmetlerinde, medyada ve eğitimde kullanımını ciddi şekilde sınırlayan bir dizi yasayı kabul etti.

Moskova defalarca Ukrayna'yı Rusça konuşanlara karşı ayrımcılık yapmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayında Ukrayna'da başlatılan Rus askeri operasyonundan önceki günlerde, Ukrayna makamlarının “zorla asimilasyon” politikaları yürüttüğünü söyledi.

DPR ve LPR, diğer iki eski Ukrayna bölgesiyle birlikte Eylül ayı sonlarında referandumlar yaptıktan sonra Rusya'ya katıldı.

RussianToday .