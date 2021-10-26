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TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / Kayıp dağcı, ekiplerin aramalarını 'bilinmeyen numara' diye açmadı

Kayıp dağcı, ekiplerin aramalarını 'bilinmeyen numara' diye açmadı

ABD’nin Colorado'da eyaletindeki Elbert Dağı'nda kaybolan bir dağcı, kurtarma ekiplerinin tekrarlanan çağrılarını görmezden geldi. Dağcı telefon numarasını tanımadığını söyledi.

2 Saat Önce
2021-10-26 19:14:45
Kayıp dağcı, ekiplerin aramalarını 'bilinmeyen numara' diye açmadı

Lake County Arama ve Kurtarma ekibi, kayıp dağcının eyaletin en yüksek zirvesi olan Elbert Dağı'nda 18 Ekim'de yaptığı bir keşif gezisinden dönemediği için kayıp olarak bildirildiğini söyledi.

Yetkililer, arama ekiplerinin ertesi gün bölgeyi incelediğini ancak dağcıyı bulamadıklarını söyledi. Yetkililer, ekibin dağcıyı aramaya çalıştığını ancak kendilerine ulaşamadıklarını söyledi.

Dağcının patikadan çıkıp geceyi orada geçirdiği anlaşıldı. Yetkililer, 24 saat kaybolduktan sonra çıkış yolunu bulduklarını ve kayıp dağcının aracına ulaştıklarını söyledi.

Kayıp dağcı, arama ekibinin aradığını bilmiyordu. Kurtarma ekipleri Facebook'tan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayıp kişi, numarayı tanımadıkları için bizden tekrarlanan telefon görüşmelerini görmezden geldi. Seyahat programınıza göre geciktiyseniz ve bilinmeyen bir numaradan tekrar tekrar aramalar almaya başladıysanız, lütfen telefona cevap verin; sizin güvende olduğunuzu doğrulamaya çalışan bir arama-kurtarma ekibi olabilir!”

NewYorkPost

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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