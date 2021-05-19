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Kassam Tugayları: 6 İsrail askeri hava üssü hedef alındı

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, bu gece yarısı 6 İsrail askeri hava üssünün roketlerle hedef alındığını duyurdu.

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19.05.2021 03:21:09
Kassam Tugayları: 6 İsrail askeri hava üssü hedef alındı

El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki “Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof, Belmachim ve Ramon gibi üslere füze saldırıları düzenlediği” belirtildi.

Açıklamada, "Bu roket atışları Gazze'deki barbar Siyonist saldırılarına misilleme olmuştur" diye eklendi.

İsrail Ordusu Radyosu ise güneydeki Ashdod kentinde bulunan "Yavneh", "Rehovot", "Nice Tsiona" ve "Palmahim" kasabalarında uyarı sirenlerinin çalındığını duyurdu.

İbranice "Yediot Ahranot" gazetesinin haberine göre ise, roket atışlarının neden olduğu yaralanma veya maddi kayıplara dair herhangi bir bilgi alınamadığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana devam eden Gazze saldırılarında can kaybı sayısı, 1500 yaralıya ek olarak 63'ü çocuk 36'sı kadın 217 şehit oldu.

AA/Kuds el-Arabi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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