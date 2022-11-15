'Kartellere de Putin'e davrandığınız gibi davranın'

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD hükümetinin askeri çabalarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i saplantı haline getirmek yerine uyuşturucu kartellerine odaklaması gerektiğini ifade etti.

Kongre Üyesi Greene, Washington'un enerji güvenliğini düzene sokması halinde ulusal güvenliğinin de geleceğini savundu.

"Kartellere de Putin'e davranmak istediğiniz gibi davranın" diye tweet atan Greene, suç çetelerinin insan kaçakçılığından milyarlar kazandığına ve [günde] 300'den fazla Amerikalıyı öldüren uyuşturucuya dikkat çekti.

Greene, "ülkenin ulusal güvenliği güçlendirmek ve düşmanları caydırmak için yerli petrol ve gaz endüstrisine de öncelik verilmeli" diye devam etti.

"CUMHURİYETÇİLER GELİRSE UKRAYNA'YA BİR SENT BİLE GİTMEZ"

Greene, "Ukrayna'nın Putin'i yenmesine yardım etmenin bizim çıkarımıza olduğunu savunan eski dışişleri bakanı Mike Pompeo'ya tepki olarak bu paylaşımda bulundu. Eski bakan, bunu hayata geçirmenin "ulusal güvenliğimizi güçlendireceğini, bir düşmanı caydıracağını ve Amerikalılar için maliyetleri azaltacağını" iddia etti.

Greene, Seçim Günü'nden önce, Demokrat Parti'yi ABD'nin güney sınırındaki sorunlar dururken kendi vekalet savaşına öncelik vermekle suçlayarak, Cumhuriyetçiler Meclisi geri alırsa “Ukrayna'ya bir sent bile gitmeyeceğini” iddia etti.

Greene, geçen yıl QAnon'a verdiği destek ve sosyal medyadaki "komplo teorileri" nedeniyle komite görevlerinden alınmasına rağmen, geçen hafta önemli bir farkla yeniden seçildi. Meclis Azınlık Lideri Kevin McCarthy, partisinin Meclis'i geri alması durumunda onu komitelere yeniden atama sözü verdi.

Enerji Enformasyon İdaresi, geçen ay, ABD'de bir aydan az dizel yakıt kaldığı konusunda alarm vermişti. Biden yönetimine bu sorunu nasıl çözmeyi planladığı sorulduğunda ise, Rus petrol ve doğalgazına yaptırım uygulanmasının ardından fiyat artışlarından sert bir şekilde etkilenen Avrupa'ya yerel arz ihraç etmeye devam etme sözü vererek gazetecilerin endişelerini hafife aldı.

Russian Today