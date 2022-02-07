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Kanadalı hemşire: ‘Başbakan Trudeau'nun aşısı sahteydi’
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Kanadalı hemşire: ‘Başbakan Trudeau'nun aşısı sahteydi’

Kanada’da resmi sertifikalı bir hemşire, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie'nin gerçekten COVID-19 aşısı olmadığına inandığını belirttiği bir video paylaştı. Hemşire, Trodeau’nun aşı görüntüleriyle ilgili olarak 'bunun gerçek olmadığının bir mil öteden görülebileceğini' söyledi.

50 Dakika Önce
2022-02-07 23:12:23
Kanadalı hemşire: ‘Başbakan Trudeau'nun aşısı sahteydi’

23 Nisan 2021'de aşı olan Trudeau ve eşinin AstraZeneca COVID-19 aşısının ilk dozlarını oldukları anlar görüntülenmişti. Videoda Trudeau'nun kollarını sıvadığı ve bir sağlık görevlisinin başbakanın dövmeli olan sol koluna aşı vurmadan önce eşine elini tutmasını istediği görülüyor.

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İddia sahibi hemşire videosunda, aşıların "açıkça sahte" olduğunu düşünmesinin birkaç nedenini paylaştı. Hemşirenin en çok dikkat çektiği şey ise, çifte aşı vuran kişinin sadece bir elini kullandığını belirterek şöyle diyor:

“Kimse bunu yapmaz. Kas içi aşı uygulamalarını bu şekilde yapamazsınız. COVID-19 aşıları gibi kas içi aşılamaların geleneksel yöntemi, bir el uygun kası bulmak için kullanılırken diğer el de prosedür gereği aşıyı kas içine enjekte etmektir. Kanada hükümeti yönergeleri, üst koldaki derinin "uygulama sırasında düz (başparmak ve işaret parmağı arasında) gerdirilmesi gerektiğini belirtir.”

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Kanadalı hemşire, iddialarına şöyle devam ediyor: “Trodeau aşı koltuğunda arkasına yaslandı ve hemşire iğneyi bir ok gibi sapladı, diğer eliyle onlara dokunmadı bile, iğneye dokunmadı, diğer el ise çok sıra dışıydı."

Görüntüleri inceleyen diğer uzmanlar ise, sağlık çalışanlarının aşı vururken iki elini de kullanmak üzere eğitildiğini kabul etti, ancak bazılarının hızlı bir şekilde sadece bir elini kullanmasının aşının sahte olduğu anlamına gelmediğini savundu.

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Amerikan Eczacılar Birliği'nin bir sözcüsü PolitiFact'e yaptığı açıklamada, "video, sağlık personelini aşılama konusunda eğitmek için kullandığımız tekniğin bir gösterimi değil, aynı zamanda Trudeau çiftinin aşılanmış olduğunu da kanıtlamaz" dedi.

Kanadalı hemşire ayrıca, Sophie Trudeau'nun sağlık görevlisinden bandaj almadan kolunu sıvamış olmasının, kendisine verilen aşının gerçek olmadığının bir başka kanıtı olduğunu ileri sürdü.

Kanadalı hemşire şöyle devam etti:

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“Canlı yayında bazı yüksek profilli insanların aşı olurken görüntülerinin bir şekilde sahte olduğuna dair birçok iddia var ancak başbakanın aşısının daha gerçekçi görünmesi için daha fazla çaba gösterilmediğini hayal etmek zor. Tabii ki, pek çok tehlikesinden dolayı o ve eşi olmak istemezlerse bu anlaşılabilir olurdu. Bununla birlikte, şu anda başbakanın ihtiyaç duyduğu son şey, özellikle kamyoncuların aşı zorunluluğuna karşı barışçıl protestoları hız kazanırken, ülkenin geri kalanına dayattığı bir aşıyı olmamış olabileceği yönündeki iddialardır”

Kaynak: Pureland.org .

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