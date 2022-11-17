Kahvaltı İngilizler için lüks oldu!

İngiltere gıda piyasasındaki verilere göre süt, yumurta, tereyağı ve ekmek gibi temel gıda fiyatları neredeyse iki katına çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, İngiltere'de kahvaltı, temel gıda malzemelerinin maliyeti 40 yılı aşkın bir süredir en yüksek enflasyonun ortasında keskin bir şekilde arttığı için neredeyse %20 daha pahalı hale geldi.

Ülkedeki aylık Kahvaltı Endeksi'ne göre, İngiltere'de süt fiyatları %51 ve tereyağı %31 arttı, bu da daha az gelirli aileleri gıda yoksulluğunun eşiğine getirdi.

Endeks, Britanya Ulusal İstatistik Ofisi'nin geleneksel olarak kahvaltı yapmak için kullanılan yumurta, süt, sosis, domuz pastırması, ekmek, tereyağı, domates, mantar, çay ve kahve gibi temel gıdalar hakkındaki verilerine dayandırıldı.

Veriler, yükselen enflasyonun temel ürünler için ödeme yapmakta zorlanan binlerce haneyi nasıl vurduğunu gösteriyor.

PricewaterhouseCoopers'ın tüketici pazarları uzmanı Lisa Hooker, "Süpermarketler, girdi maliyeti fiyat artışlarını zaten zor durumda olan müşterilere yansıtmak zorunda kaldı. Özellikle ekmek fiyatlarında büyük artışlar var" dedi.

Bloomberg'in en son ONS verilerine dayanarak bildirdiğine göre, tam bir İngiliz kahvaltısının ortalama fiyatı bir yıl öncesine göre %19,5 arttı.