Kadirov, Ukrayna'daki Çeçen savaşçıların sayısını açıkladı

Çeçen Cumhuriyeti, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun ilk günlerinden bu yana görevlendirilen Çeçenlerin sayısını açıkladı.

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadırov bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana Ukrayna'da 20 binden fazla Çeçen savaşçının savaştığını ve bunlardan 9 bininin şu anda cephede olduğunu söyledi.

Kadirov şöyle dedi:

"Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana, 20.000'den fazla Çeçen savaşçı katıldı ve bunların 9.000'i şu anda cephede bulunuyor. Rusya Kahramanı Akhmat-Khadzhi Kadirov'un adını taşıyan Bölgesel Kamu Fonu, özel askeri operasyon süresince kurtarılmış topraklarda yaşayanlara yardım amacıyla 20.000 tondan fazla insani yardım malzemesi transfer etti."

"TALİMAT VERDİM"

Kadirov, Çeçen Cumhuriyeti'nden savaşçıların Ukrayna'daki özel askeri operasyonun ilk günlerinden bu yana kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Kadirov şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, birlik komutanlarına ve bölge içişleri daire başkanlarına, askeri birimlere katılmak isteyenler arasından ihtiyat oluşturmak ve bunlara uygun eğitim vermek için gerekli tedbirleri almaları talimatını verdim."

TASS .