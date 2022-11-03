Jeff Bezos, işyerinde ve evinde 'ırkçı' patron

Eski bir çalışan, yemek molası olmadan günde 10-14 saat çalışmaya zorlandığını iddia ederek Jeff Bezos'a dava açtı.

Eski Amazon CEO'su Jeff Bezos için temizlikçi olarak çalışan bir kadın, eski patronuna dava açtı. Davacı Mercedes Wedaa, uzun saatler boyunca yemek molası vermeden çalışmaya zorlandığını ve etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını iddia ediyor.

Wedaa, şikayetini Seattle eyalet mahkemesine sundu. Eylül 2019'da milyarder için çalışmaya başladığını ve yaklaşık üç yılını kadroda geçirdiğini söyleyen kadın, beş ila altı temizlikçiden oluşan bir ekibin başına getirildi.

Eski çalışan, defalarca dinlenmeden günde 10 ila 14 saat çalışmaya zorlandığını anlattı. Ayrıca, kahyaların yakındaki bir güvenlik odasındaki tuvalete erişiminin engellendiği iddia edildi. Bu nedenle başka bir banyoya ulaşmak için pencereden dışarı çıkmaları gerekiyordu.

Şikayete göre, davacı ve diğer Hispanik çalışanlar, Bezos'un beyaz personelinden farklı muamele gördü.

Kadın, hane yöneticisinin “saldırgan ve tacizci olduğunu” iddia ediyor. Ayrıca maaşın yanı sıra tazminat da istiyor.

Davacının ABD'li avukatı Patrick McGuigan, “çalışma ve istihdam yasalarının”, çalışanların “güvenli, sıhhi ve sağlıklı bir işyerinde…çalışabilmelerini ” açıkça şart koştuğunda ısrar etti.

Bu arada Bezos'u temsil eden bir avukat olan Harry Korrell, Wedaa'nın iddialarının "hiçbir değeri olmadığını" savundu ve "(müvekkilini) onlara karşı savunma sözü" verdi.

Amazon'u 1994 yılında çevrimiçi bir kitapçı olarak kuran Bezos, yıllar içinde e-ticaretin diğer birçok alanına ve daha sonra perakende ticarete başarılı bir şekilde daldı. Amazon artık Alphabet, Apple, Meta ve Microsoft gibi çok uluslu bir teknoloji şirketi.

Bloomberg ve Forbes, 2017'den 2021'e kadar Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak sıraladı. Ancak o zamandan beri, 115,6 milyar dolarlık net değeriyle dördüncü sıraya geriledi.

Bu arada şirket, iddia edilen yorucu ve hatta güvenli olmayan işyeri uygulamaları nedeniyle son yıllarda çok sayıda eleştiri aldı. Amazon'a karşı da ırk ayrımcılığı iddiaları ortaya atıldı.

Teknoloji devi, sonuç olarak mevcut ve eski çalışanlar tarafından açılan çeşitli davalarla karşı karşıya kaldı.

Russian Today .