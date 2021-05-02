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İtalyan medyası: 'Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık'

İtalyan haber sitesi Inside Over, Türkiye'nin Afrika'da artan etkinliğine dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde 'İtalya'nın Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdığı' belirtilerek 'Osmanlılar, Akdeniz'i çevreleyen Arap limanlarından Sahel'e ve Afrika Boynuzu'ndan Ümit Burnu'na kadar inşa ettikleri kara kıtaya, Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile yeniden girdi' ifadelerine yer verildi.

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02.05.2021 18:50:37
İtalyan medyası: 'Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık'

Takvim gazetesinin aktardığı habere göre Insıde Over adlı internet sitesinde yer alan bir haber yorum yazısında, "Afrika sorunlarına Afrika çözümleri" ilkesini benimseyen Ankara'nın, söz konusu kıtada giderek artan varlığına dikkat çekildi.

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"OSMANLILAR YENİDEN KITADA"

Yazıda, "Osmanlılar yeniden kıtaya girdi" denilerek, Türkiye'nin Afrika'da inşaının devam ettiği "ileri karakollar"ına dikkat çekildi.

Türkiye'nin, Afrika'ya kesin hedefle gittiği, bunun "İtalya ve Portekiz gibi yıpranmış, zayıflamış ve halsiz güçler pahasına genişlemek" olduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE'NİN DİNAMİZMİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Ankara'nın benimsediği dış politika sayesinde Türkiye'nin "Françafrique" olarak nitelendirilen ve Fransa'nın Sahra altı Afrika'daki eski kolonileri üzerindeki etki alanını tanımlayan bölgeye eriştiği kaydedildi.

Yazıda, geçmişte İtalyan sömürgesi altında kalan Somali için "İtalya ve Somali'nin kaderi birbirinden ayrılmış gibi görünüyor" ifadesi kullanılarak, bu durumun nedenlerinden birinin "Türkiye'nin dinamizmi" olduğunun altı çizildi.

Somali'yle ilgili olarak ise "Türkiye, pekiştirilmiş ve önceden var olan İtalyan kalesine karşı kendine yer açmayı inanılmaz bir şekilde başardı." ifadesi kullanıldı.

"EN BÜYÜK ASKERİ ÜSLERİ SOMALİ'DE"

Türkiye'nin kıtada 2011 yılından itibaren dikkat çekici ve yoğun yatırım yapmaya başladığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Havalimanı işletmeciliğinin Türk şirketlerde olduğu bildirildi.

Ayrıca 2017 yılında Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nün açıldığı hatırlatılarak, "400 hektarlık bir alanı kaplayan, asker ve öğrenciler dahil bin kişilik bir yapı." ifadesi kullanıldı.

Somali'deki üssün Ankara'nın yurt dışındaki en büyük askeri üssü özelliğini taşıdığına vurgu yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan