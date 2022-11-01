İtalya: Elektrikli otomobil şarjı benzinden daha pahalı

İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre, hızla yükselen elektrik fiyatları elektrikli otomobil sürücüleri için maliyetleri daha da yükseltti.

Tüketici portalı Facile.it'in geçtiğimiz hafta bildirdiğine göre, İtalya'da elektrikli bir araba şarj etmek, yüksek elektrik maliyetleri nedeniyle bir yıl öncesine göre %161 daha pahalıya mal olacak.

Açıklamada, “yükselen enerji fiyatları nedeniyle, bazı durumlarda elektrikli bir arabaya yakıt ikmali yapmak geleneksel olandan daha pahalıdır. Ve evde değil de halka açık bir hızlı istasyonda şarj ediyorsanız, fiyatlar daha da yüksek olacaktır” denildi.

BENZİNDEN DAHA PAHALI

Uzmanlar, ülkede bir elektrikli arabayı şarj etmenin önceki maliyetinin, benzinli veya dizel modellere yakıt ikmali yapmaktan %50-70 daha düşük olduğunu hesapladılar. Şimdi, "yeşil bir arabanın" dolu bir aküsü, bir depo dolusu benzinden daha pahalıya mal olabilir.

Çalışma, küçük B segmenti otomobiller için 1.000 kilometrelik bir benzinin sahibine 83 € (83 $) mal olacağını vurguladı. Dizel bir araba için maliyet 71 € (71 $) olacak. Bu arada, bir elektrik motoruyla, sadece bir yıl önce sadece 33 € (33 $) olmasına rağmen aynı mesafeyi sürmek 85 € (85 $) tutacaktı.

İtalyan Enerji, Ulaşım ve Çevre Düzenleme Kurumu'na (ARERA) göre, 2022'nin üçüncü çeyreğinde, birleşik ulusal elektrik fiyatı, ilk çeyreğe kıyasla neredeyse dört kat arttı. Bu nedenle, düzenleyici, enerji fiyatlarında daha fazla büyümeyi sınırlamak için ek önlemler almıştır. Toplamda, ortalama bir İtalyan ailesinin yılda ortalama 1.322 € (1.323 $) harcaması beklenirken, 2021'de ortalama harcama 632 € (633 $) idi.

ODUN DA PAHALI

Ulusal Tüketiciler Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, İtalya'da elektrik tarifeleri geçen ay rekor büyüme kaydetti ve yıllık bazda %136'yı aştı. İtalyan enerji düşünce kuruluşu Nomisma Energia geçen hafta, İtalya'nın Avrupa'nın geri kalanıyla birlikte, elektrik fiyatları neredeyse iki katına çıktığı için eşi görülmemiş büyüklükte bir enerji şoku yaşadığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada, İtalyanların kendilerini en soğuk kış aylarında karneye hazırlanması, ayrıca hanelere yakacak odun ve palet yakma gibi alternatif ısıtma yöntemlerinden yararlanmaya çağrıda bulunuldu ancak bunların da fiyatlarının arttığı eklendi.

Russian Today