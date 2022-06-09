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İtalya'da özel helikopter kayboldu

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında, içinde 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopter kayboldu.

1 Saat Önce
2022-06-09 23:28:04
İtalya'da özel helikopter kayboldu

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında, içinde 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopterin kaybolduğu duyuruldu.

Bu sabah saat 10.00 sıralarında Capannori Tassignano (Lucca) havaalanından Pavullo del Frignano'ya (Modena) doğru yola çıkan helikopterde 6 yabancı yolcu ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu.

Pavullo'dan bir dağ kurtarma helikopteri ve Hava Kuvvetlerinden başka bir arama kurtarma ekibi kayıp helikopteri aramak için uçuş düzenliyor. Bölgenin kolay erişilemeyen dağlar ve ormanlık alanlarla kaplı olduğu belirtildi.

Öte yandan yer ekipleri de bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Araştırma Modena ve Lucca merkezli koordineli olarak ayrıca başlatılan sivil aramalarda aranan kayıp helikopterin arama faaliyeti, Lucca ve Modena eyaletleri arasındaki sınırdaki Apenin bölgesinde ve özellikle Alpe'deki Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede devriye gezen Lucca ve Modena itfaiyecileri tarafından yürütülüyor.

Kaynak: İtaly News, AA

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