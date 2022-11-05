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İsveç parlamentosunda PKK bayrağı açtılar!

İsveç'te Sol Parti'den Showan Shattak ve Maria Dexborg, meclis salonunda PKK bayrağı açtı.

47 Dakika Önce
2022-11-05 16:20:02
İsveç parlamentosunda PKK bayrağı açtılar!

TİMETÜRK|ÇEVİRİ HABER

Twitter'da bir fotoğrafta, Sol Parti'den Showan Shattak ve belediye başkanı Maria Dexborg, terör örgütü PKK'ya ait bayrağı açtıkları fotoğrafı "Erdoğan, Akilov'un ilham verenlerini destekliyor. Biz de Erdoğan'a karşı direnişi destekliyoruz" notuyla Twitter'da paylaştı.

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Ilımlı muhalefet meclis üyesi Helena Nanne, fotoğrafın meclis binasının içinde çekilmesine tepki gösterdi.

Sol Parti'nin eylemi, bir belediye meclis binasının temsil etmesi gereken demokratik değerlerle alay etmektir” diyen Nanne, “PKK binlerce insanın ölümünden sorumlu bir terör örgütüdür. Sol Parti genel başkanının halk tarafından seçilmiş bir siyasetçiyle birlikte bunu yapıyor olması, Sol Parti'nin PKK'yı desteklediğinden başka bir sonuç çıkarmanın mümkün olmadığı anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı. .

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