İsrailli şirketten, ''ismi açıklanmayan ülke'' ile 200 milyon dolarlık İHA anlaşması

İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi (IAI), Asya'da ismi açıklanmayan bir ülke ile 200 milyon dolarlık Heron insansız hava aracı (İHA) sözleşmesi imzaladı.

İsrailli uçak üreticisi Israel Aerospace Industries (IAI), Salı günü, insansız hava aracı temini için bir Asya ülkesi ile 200 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma şirketin bu yıl içerisindeki dördüncü İHA anlaşması.

Heron insansız hava aracı, LOS veya SATCOM iletişimi ile donatılabilir ve otomatik kalkış, iniş ve pist yakınında bir kontrol noktası yerleştirmeye gerek kalmadan uzaktan kumanda ile "uzun vadeli" operasyonel esneklik sunuyor.

IAI Başkanı ve CEO'su Boaz Levy, "Anlaşma, operasyonel ve teknik performansları da dahil olmak üzere, müşterilerimizin Heron drone'larından duydukları güçlü memnuniyetin bir kanıtıdır" dedi.

Kaynak:Flightglobal

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.