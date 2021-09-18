İsrail ordusu, firari Filistinliler için dinleme cihazları ve gizli kameralar kullanıyor

İsrail işgal ordusunun dikkatleri Nasıra'dan Cenin'e kadar, İsrail Gilboa hapishanesinden kaçan iki mahkûmun birinin kampa sızıp sığındığı ihbarı üzerine bölgeye çevrildi.

Filistinli gruplar ise kampı herhangi bir askeri veya istihbarata karşı savunmak için alarm durumu ilan etti.

İsrail ve Cenin'i ayıran sınır kapısı olan "Jalama" askeri kontrol noktası, göstericilerin lastik yaktığı gece kargaşası faaliyetleri dışında Filistinli gruplar ve İsrail ordusu arasında günlük bir çatışma noktası haline geldi. Askeri kışlada konuşlanan askerlere yönelik doğrudan lazer ışınları kullanılırken askeri noktaların yakınına Molotof kokteyli atılıyor.

Mahkumları aramak için istihbarat operasyonları

"Arabi Post"a konuşan kaynaklar, Cenin köylerinin sınır noktalarında, İsrail ordusuna bağlı birlikler olan (Sirt Matkal) ve Shaldag özel kuvvetlerinin yaklaşık iki haftadır yoğun istihbarat faaliyetine tanık olduğunu söyledi. Apartheid duvarının bitişiğindeki Yabad, Anin, Taybeh, Rummana ve Fakua köylerinin basıldığı, bu köylerin sakinlerine yönelik arama-tarama, soruşturma ve sorgu operasyonlarının yapıldığı bildirildi. İsrail ordusu, iki firari mahkûmun hareketini izlemek için gözetleme kameraları ve dinleme cihazlarının yerleştirdiği Cenin'de firarilerin hâlâ saklandıklarına inanıyor.

Cenin'in kuzeydoğusundaki Faqqu'a köyünden Filistinli gazeteci Muhammed Atik, "İsrail istihbaratının bölgedeki faaliyetleri ve Özel Kuvvetler tarafından Faqqu'a köyünde yürütülen soruşturmalarında, kaçan iki mahkum hakkında bilgi edinmeyi amaçlıyor" dedi.

Ayrıca İsrail özel kuvvetlerinin Faqqu'ah köyünde yürüttüğü istihbarat operasyonları arasında, vatandaşlardan telefonların dinlenmesi ve bu telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilen tanıdık olmayan dış temasların takibi yer alıyor. Gizli görevli özel kuvvetler konuşlandırılırken, köy sakinlerinin kıyafetleriyle tüm bölge geziliyor. İki Filistinli firari Kammaci ve eylemci Enfiat'ın Cenin şehrine ulaşmayı başardığına inanılıyor.

İsrail tehdit seviyesini yükseltiyor

Öte yandan İsrail, Cenin şehrinde kalan kaçakları tutuklamak için askeri operasyon düzenleme tehdidini artırdı. İbrani Kanalı 12, Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi ile yaptığı röportajda ordunun Batı Şeria'nın geri kalanını etkileme pahasına da olsa, Gilboa hapishanesinden kaçan iki mahkumu tutuklamak için Cenin şehrine büyük güçlerle girmeye hazır.

Maariv gazetesinin İsrail ordusundan Golani Tugayı komutanı Albay Yair Bly'dan aktardığına göre, "İsrail ordusunun Cenin'de yapacağı herhangi bir askeri harekât, Savunma Kalkanı Harekâtı'na benzemek zorunda değil. Büyük tank, uçak ve piyade kuvvetleriyle büyük ölçekli bir operasyondan bahsetmiyoruz. Belli bilgilere göre, büyük kuvvetlerle büyük ölçekli bir operasyon olacak."

Filistin tarafı tehditlere karşılık vermek için birleşti

İsrail'in bu tehditleri karşısında Cenin şehri, Batı Şeria'daki organize askeri harekatın özel bir hedefi haline geldi. İlk kez, Fetih, Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin tümü, İsrail'in herhangi bir operasyonuna kaarşılık vermek için kendi aralarında koordinasyon sağlamak için ortak operasyon odası kurdu.

Cenin'deki grupların ortak odasındaki bir askeri kaynak Arab Post'a şunları söyledi: "İsrail ordusunun şehre saldırmaya karar vermesi durumunda birleşik bir cephe oluşturmak için askeri görevlerin dağılımı konusunda üç grup arasında koordinasyon yapıldı. Bunun için kurulan mekanizma ile, kampların ana noktalarında ve sokaklarında yoğunlaştırıldı. Özel Kuvvetler'den herhangi bir saldırıyı püskürtmek için şehri savunacağız ve Cenin kolay bir mevzi olmayacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.