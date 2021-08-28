İsrail'in, İran'ın nükleer tesisine saldırıdan sadece iki saat önce ABD'ye haber verdiği ortaya çıktı

The New York Times'a konuşan kaynaklar, kararın İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Biden'ı İsrail'in İran'daki eylemlerinden gizleme politikasını yansıttığını söyledi.

NYT'nin aktardığı habere göre, Natanz saldırısından sonra CIA direktörü William Burns İsrailli mevkidaşı Yossi Cohen'i arayarak, ABD'li makamları küçümseme konusundaki endişelerini dile getirdi. Cohen ise, kısa bildirimin operasyonel kısıtlamalardan ve tam olarak ne zaman gerçekleşeceğine dair belirsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Kaynaklar Times'a verdiği demeçte, İsrail'in sadece iki saat önce bildirdiği operasyon, o zamanki Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'in İran'daki eylemlerinden gizleme politikasını yansıtıyor.

Kısa mesaj ile ABD istihbarat teşkilatlarına yanıt vermek ve görüş almak için çok az veya hiç zaman kalmadığı bildirilirken, saldırı düzenlendikten sonra ABD saldırıda yer almadığını iddia etmişti.

İranlı ve batılı istihbarat yetkilileri, 11 Nisan'da nükleer tesise düzenlenen saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söyledi - Tahran bunu bir "nükleer terör eylemi" olarak nitelendirdi - ancak İsrail sorumluluğu üstlenmedi.

Saldırı, ABD ve İranlı diplomatlar arasında Washington'u 2015 nükleer anlaşmasına geri getirmek için ilk dolaylı görüşmelerin başlamasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Beyaz Saray kaynakları gazeteye verdiği demeçte, Biden yönetiminde İsrail'in iki ülke arasındaki yazılı olmayan bir anlaşmayı ihlal ettiğini, İsrail'in örtülü operasyonlar konusunda ABD ile istişarede bulunacağını, Washington'a fikrini beyan etmesi ve bazen itiraz hakkı verildiğini söyledi.

İsrail kaynakları, daha önceki operasyonlarla ilgili sızıntılar olduğu için ABD'li mevkidaşlarından bilgi sakladıklarını söylediler, Amerikalı yetkililer ise bu suçlamayı reddetti.

İsrail tarafındaki farklı kaynakları ise, ABD'nin İsrail'in İran konusundaki endişelerine dikkat etmediğini ve nükleer anlaşmayı canlandırmaya çok fazla odaklandığını söyledi.

Göreve geldiğinden bu yana Biden, Trump'ın kaldırdığı İran nükleer anlaşmasına geri dönmeye çalışıyor. İsrail, Tahran'ın nükleer programını azaltması karşılığında İran'a yönelik geniş kapsamlı yaptırımları kaldıran anlaşmaya geri dönmeye şiddetle karşı çıkıyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Cuma günü Biden ile yapacağı görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için bir fırsat olacağını söyledi ve daha yapıcı bir yaklaşım sözü verdi.

ABD başkanıyla yapacağı ziyaret öncesinde Bennett, İran hakkında yeni bir stratejik vizyon sunacağını ve İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik gizli saldırılara devam edeceğini de sözlerine ekledi.

MiddleEastEye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.