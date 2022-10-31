İsrail'de Filistinlilere ölüm isteyen ittifak!

Cumartesi gecesi Kudüs'teki Ben Yehuda caddesinde yürürken, büyük bir genç kalabalığı sokakları dolduruyor. Kalabalık bir otobüs durağında, aşırı sağcı İsrailli politikacı Itamar Ben-Gvir'in posteri asılı ve İbranice altyazılı: 'Burada gerçek ev sahipleri kimler? Zamanı geldi. Yahudi Gücü.”

İsrail, Nisan 2019'dan bu yana beşinci seçimleri için yarın sandık başına giderken, genç İsrailliler arasında sağcı destek keskin bir şekilde arttı.

İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından bu yıl yapılan çok sayıda ankete dayanan yakın tarihli bir analiz, İsrailli Yahudilerin yaklaşık yüzde 60'ının bugün kendilerini sağcı olarak tanımladığını gösteriyor. 18-24 yaş arası gençlerde bu oran yüzde 70'e çıkıyor. Nisan 2019'da, tüm yaş gruplarında Yahudi İsraillilerin yalnızca yüzde 46'sı sağcı olarak tanımlandı.

Kudüs'ten 27 yaşındaki Sara Guggenheim, VICE World News'e “İsrail'de gerçek bir şey kalmadı. İsrail'deki en sol parti, Avrupa'da merkez sağ veya sağ kanat olarak kabul edilir.” dedi.

Genç İsrailliler arasındaki bu sağcı destek dalgası birden bire olmadı. Geçen yıl Gazze'de yaşanan şiddet olaylarına tepkiler, dindar ailelerin oy kullanma ve daha fazla çocuk sahibi olma eğilimleri, İsrailliler ile Filistinliler arasında derinleşen kutuplaşmanın tümü katkıda bulunan faktörler...

Ancak Tel Aviv'de yaşayan serbest çalışan 27 yaşındaki Daniel Goodman, "sağcı" teriminin İsrail'e özgü bir anlama geldiğini söylüyor:

“[Sağ görüşler] hakkında konuştuğumuzda, esas olarak güvenlikten bahsediyoruz. Genç İsraillilerin çoğu, eşcinsel hakları ve kadın hakları gibi sosyal konularda çok solcu. Ancak güvenlik söz konusu olduğunda, bizi güvende tutacak Bibi [Benjamin Netanyahu'nun takma adı] gibi güçlü bir lidere ihtiyacımız var.”

NETENYAHU İTTİFAKI

1 Kasım'da İsrail, dört yıldan kısa bir süre içinde beşinci seçimini yapacak. Geçen yıl yolsuzluk suçlamaları nedeniyle parti başkanlığından istifa eden eski Başbakan ve Likud partisi başkanı Netanyahu iyi bir iş çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak geri dönüşü, kısmen, son aylarda ülkenin dikkatini çeken aşırı sağcı bir İsrailli milletvekiliyle yaptığı ittifaka dayanıyor.

46 yaşındaki ABD doğumlu bir haham olan Ben-Gvir, aşırı sağcı Otzma Yehudit partisine liderlik ediyor ve ırkçı olmakla, aşırı siyasi görüşlere sahip olmakla suçlanıyor. Ben-Gvir'in partisi yaklaşan seçimlerde bağımsız olarak yarışıyor olsa da, Batı Şeria'nın tamamen ilhak edilmesi çağrısında bulunan Dini Siyonizm partisinin bir fraksiyonu olarak kabul ediliyor.

Filistin'e kendi kaderini tayin etme sözü veren ve İsrail'e Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki toprakların tam kontrolünden yana olan Ben-Gvir, İsrail'e "sadakatsiz" olan herkesi sınır dışı etmekle tehdit etti. Ben-Gvir, 1994'te Halil İbrahim camisinde 29 Filistinliyi katleden Baruch Goldstein'ın portresi çok yakın zamana kadar evinde asılıydı.

"DOĞUM SERVİSLERİNDEKİ FİLİSTİNLİ ANNELER ÖLDÜRÜLMELİ"

Dini Siyonizmin 42 yaşındaki lideri Bezalel Smotrich, Netanyahu'nun bir diğer kritik müttefiki olacak. Smotrich, Ben-Gvir kadar radikal görüşlere sahip ve İsrail ordusunun taş atan Filistinlilerle karşı karşıya kaldıklarında ve hastane doğum servislerinde Yahudi ve Arap annelerin ayrılması için vur-öldür politikasını savunuyor.

Anketlerin çoğu, Netanyahu'nun Likud partisi ve müttefiklerinin Knesset'teki en büyük koltuk bloğunu kontrol edeceğini tahmin ediyor, ancak diğerleri onun bir veya iki sandalye eksik olabileceğini gösteriyor. 1996'dan 1999'a ve ardından 2009'dan 2021'e kadar Başbakan olan Netanyahu, sert bir kampanya yürüttü, ancak başarısı aşırı sağla ittifaka dayanıyor. Mevcut anketler tutarsa, Ben-Gvir'in partisi Netanyahu'nun koalisyonunun ikinci, ülkenin üçüncü en büyük partisi olabilir. İsrail'de birçok kişi onun aşırı görüşlerine karşı çıkarken, Ben-Gvir, sayıları giderek artan genç İsrailliler arasında destek kazandı.

"TEK UMUDUMUZ NETANYAHU"

Cemaatinin tepkisinden kaçınmak için ismini gizlemek kaydıyla konuşan Kudüslü genç bir Yahudi İsrailli kadın, "Tek umudumuz Bibi ve Ben-Gvir. Onların benim liderlerim olmasını ve tüm İsrail halkına önderlik etmelerini istiyorum." diyor.

Yarınki seçimler, geçen yılki 15 günlük savaş, İsrail'in Doğu Kudüs'e yaptığı son baskınlar ve Batı Şeria'da oluşan yeni militan grupların ardından gergin bir döneme denk geliyor. Özellikle gençler birbirlerine karşı giderek daha düşmanca görüşlere sahipler.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nin aChord Merkezi tarafından 16-18 yaşındakiler üzerinde 2021 yılında yapılan bir araştırma, dindar Yahudilerin yüzde 42'sinin ve Ultra-ortodoks Yahudilerin yüzde 66'sının Araplardan "nefret ettiğini", Filistinlilerin ise yüzde 22'sinin Ultra-Ortodoks Yahudi dindarlardan "nefret ettiğini" ortaya koydu. 2021'de sağcı İsraillilerin yarısı “Yahudiler ve Araplar arasında ortak bir gelecek umuduna inanıyorlardı” ancak geçen yılki şiddet artışından sonra bu sayı bu yıl sadece yüzde 28'e düştü.

Kudüs'ten içerik geliştiricisi Guggenheim, "Yahudi halkı olarak bu topraklarda bulunma meşruiyetimiz var, ancak bu yalnızca bu topraklarda başka insanların da olduğunu fark edersek geçerli. Toplumda [Filistinliler] için daha fazla alan yaratmalıyız ve bence bu pek çoğunun ödemeye istekli olmadığı bir bedel.” dedi.

İsrail'in orta bölgesindeki Arap çoğunluklu bir kasaba olan Al-Tira'dan genç bir Filistinli kadın olan Yasmine Daas, bu nesil İsrailliler ve Filistinliler arasındaki artan bölünmenin arkasında siyasi aşırılığın yükselişinin olduğuna inandığını söylüyor.

"LAĞIM PATLAYACAK..."

Daas, “İnsanlar daha aşırıya gidiyor. Özellikle son iki yılda olanlarla birlikte, bir araya gelmek yerine ayrılıyoruz. Örneğin, Yahudi-İsrailli iş arkadaşımın bir Filistinli olarak hakkımda ne düşündüğüne asla güvenemeyeceğimi biliyorum. Ben onun için her zaman Arap Filistinli olacağım ve o her zaman benim işgalcim olacak. Birlikte yaşamaya çalışıyoruz ama işler artık yüzeyin altında değil.” dedi.

Daas, şöyle devam etti:

“Bibi asla barışı desteklemedi. Stratejisi, İsraillilerin bizden korkmasını sağlamak. Ailem korkuyor. Bana diyorlar ki: 'Lağım patlayacak'... Gelecek pek parlak görünmüyor; daha karanlık ve daha şiddetli oluyor. Dürüst olmak gerekirse, umudum yok. Korkuyorum."

Daas'ın umutsuzluğu, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan 54 yaşındaki Mahmoud Sou tarafından tekrarlanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria veya Gazze'de yaşayan birçok Filistinli için günlük korkular ve hareket kısıtlamaları günlük yaşamın bir parçası.

Sou, “Bir hayatımız yok. Bazen herkes gibi denize gitmek isteriz. Ama hep endişeliyiz. Evimize ne olacak? Pikniğe bile gitmeyeli uzun zaman oldu. İsrail polisi birkaç saatliğine evimizi boş görürse gelip alabilir. Evde her zaman iki veya üç kişi olmalı” dedi.

Sou, 75 yaşındaki kayınvalidesinin yakın zamanda İsrail'in evlerine düzenlediği baskının ardından kalp krizi geçirdiğini ve 19 yaşındaki oğlunun İsrail polisine taş atmak suçundan sekiz aydır hapiste olduğunu söyledi. Ama kavgayı başlatanın oğlu olmadığını söylüyor; İsrail polisinin rutin olarak mahallelerine geldiğini ve onları kızdırdığını söylüyor.

Sou, "İsrail yasalarına göre hayatımız çok kötü. Yeni bir Başbakanla hiçbir şey değişmeyecek. Hiç bir şey" dedi.

VICE World News .