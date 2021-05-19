İsrail'de dehşetle izlenen 'Kassam' belgeseli

Katar merkezli El Cezire televizyonunda gösterilen ‘Kassam belgeseli’, İsrail'de dehşetle karşılandı. İsrail füzelerinin Gazze’ye karadan ve havadan düzenlediği saldırılarla hastane, okul ve evler yerle bir edilirken, Filistinlilerin bu saldırılara misilleme kararlılığını gösteren belgesel, İsrail medyasında da geniş etki uyandırdı. Hamas’a bağlı Kassam Tugayları savaşçılarının konuştuğu belgesel, El Cezire tarafından geçen yılın (2020) Eylül ayında yayımlanmış, ancak gündemdeki yerini koruyor. İlk kez gösterildiği belirtilen özel görüntülerde tanksavar füzeler görülüyor. Belgeseli, İsrail yanlısı MEMRİ adlı site de güncelleyerek yayımladı.

Kassam Tugayı komutanlarının konuştuğu belgeselde, Hamas'ın silah ve mühimmat üretim faaliyetine ilişkin şu bilgiler paylaşılıyor:

El Kassam Tugayları Askeri Üretim Birimi Komutanı Ebu İbrahim: "Silahlar bize kara ve deniz yoluyla yüzlerce ve binlerce kilometre uzaktan geldi. Gazze'deki direniş savaşçıları, Kornet ve Fecr füzeleri gibi bu silahlara ve hala çokça kullanılan diğer birçok modern silaha savaş alanında şiddetle ihtiyaç duyuyorlardı.”

Anlatıcı: "Bu enkaz altında, patlamamış İsrail füzeleri ve mermileri var. Direnişin silahları için yeni bir kaynak haline geldiler. El-Kassam Tugayları, İsrail savaşının füze kalıntılarını modern hale getirmek için çok aşamalı bir proje ortaya koyuyor.”

Ebu İbrahim: "Başlangıçta, bu cephaneleri harap olmuş evlerden ve tarlalardan toplamaya karar verdik, çünkü bu cephaneler bölge sakinlerinin ve çiftçilerin yaşamları için doğrudan bir tehdit oluşturuyordu. Mühendislik Birliğindeki kardeşlerimiz tarafından bir miktar cephane biriktirildi"

El Kassam Tugayları Mühendislik Kolordusu Komutanı Ebu Salman: "2014 savaşından sonra, Mühendislik Kolordusu Gazze Şeridi boyunca birçok mühimmatla uğraştı; bombalar, mayınlar, patlayıcı cihazlar ve 155 mm Obüs mermileri. Her biri 470 kilogram içeren 84 bomba, TNT'den daha güçlü, oldukça patlayıcı bir malzeme. Tüm patlamamış mühimmatları inceleyerek başladık. Uzman mühendislerden oluşan bir komite kurduk. Stratejimiz bu mühimmatları geri dönüştürmek ve tüm parçalarını en iyi şekilde kullanmaktı. Bizim fikrimiz bu krizi bir fırsata çevirmekti."

"Askeri sanayide kullanılsınlar diye toprağı kazdık ve döşenmiş borular bulduk"

Anlatıcı: "Patlamayan İsrail mermilerinin ıslahı kolay bir iş değil. Bu karmaşık üretim projesinde birkaç şehit verildi. Bu projenin öncülerinden ve denetçilerinden İbrahim Ebu El-Naja, en önemli şehitlerden biri. İsrail mermilerindeki patlayıcıları yeniden kullanma planı ilerlerken, İsrail'in 2005 yılında çekildiği yerleşim bölgelerinde uzun su borusu hatları gömülü bulundu.

"Bu keşif niteliksel bir sıçrama oldu. İsrail sınırından batıda kurtarılmış yerleşim yerlerinden doğuya doğru uzanan bu borular gözlerden gizlenmişti. Yıllarca Filistin sularının çalınmasında İsrail için kullanıldı."

Ebu İbrahim: "Toprağın altında çok miktarda kalın metal boru bulduk. Gazze'nin yeraltı sularını çalmak ve işgal edilen topraklara pompalamak için kullanılan bir ağın parçasıydı. Bu ağın planlarını keşfettik ve sonra toprağı kazdık ve silah sanayimizde kullanılabilmeleri için boruları çıkardık. "

Anlatıcı: "Bu belgeselde, uzun menzilli Qassam füzelerini üreten atölyelerden birinden özel görüntüler elde ettik. Bu füzeler, menzillerinde, hassasiyetlerinde ve yıkıcı güçlerinde belirgin gelişmeler kaydetti. Bu görüntüler, modern füzelerin patlamamış olanların geri dönüştürülmesiyle üretildiğini gösteriyor. İsrail kabukları, içerdikleri patlayıcılar ve bulunan su boruları. "

Ebu İbrahim: "Kuşatmaya rağmen füze gücümüzü ikiye katlamak için kullanmayı başardık. Bu, savaşın ihtiyaçlarına göre sürekli ateş gücü sağladı."

Anlatıcı: "El Kassam Tugayları, Mayıs 2019'da Gazze'nin tanık olduğu tırmanışta İsrail hedeflerine doğru fırlatılan bu füze kümesinin, 2014 savaşından kalma İsrail mermilerinin kalıntılarından üretilen füzeler olduğunu ilk kez ortaya koydu.

Abu Saad : "Bu füzelerin en dikkat çekici kullanımı, Mayıs 2019'da Ashkelon şehri ve çevresindeki işgalcilerin güvenlik ve askeri karakollarından yapılan saldırı sırasındaydı."

"El-Kassam Tugayları'nın Kurbağa Adamları Birimi, Gazze Denizi'nde [Birinci Dünya Savaşı Sırasında) Batan İki İngiliz Savaş Gemisinin Enkazını ve kovan buldu"

Anlatıcı: "Deniz, direnişin 'değerli bir askeri hazine' dediği şeyi derinliklerinde gizlemiş. El-Kassam Tugayları'nın kurbağa adamlar birliğinden beklenmedik bir yerde [Birinci Dünya Savaşı sırasında) Gazze denizinde batan iki İngiliz savaş gemisinin enkazı bulundu. Çok çaba harcadılar, ancak içeri girmeyi başardılar. Büyük miktarlarda batık buldular. "

Ebu Musa : "Üzerinde çeşitli toplar bulunan büyük bir metal yapı bulduk. Bunların askeri bir gemi enkazı olduğu ortaya çıktı. Konuyu araştırmak ve bu keşifle ilgili sırları ortaya çıkarmak için profesyonel bir komite oluşturuldu. O geminin etrafındaki arama alanını genişletmeye karar verdik. Yaklaşık 800 metre ötede daha küçük, başka bir gemi bulduk. Bu iki gemide, top mermileriyle dolu odalar bulduk. Kardeşlerimizin talimatları doğrultusunda, gemiyi çıkarmaya başladık. Mermiler emniyete alınmıştı ve fünyeleri yoktu. Bu, onları enkaz halindeki gemilerden çıkarmamızı kolaylaştırdı. Ancak çok fazla top mermisi ve çok ağır oldukları için onları çıkarmak çok çaba ve zamanımızı aldı."

El Kassam Tugayları Mühendislik Kolordusu Komutanı Ebu Salman : "İngiliz gemileri çeşitli türlerde toplarla donatılmıştı. En büyüğü 233 mm top. 138 kilogram ağırlığında çelik mermileri vardı. Bu toplar kıyıdaki hedefleri için kullanılmış. Her bir mermi 60 mm kalınlığında demirden ve İngiltere'de yapılmıştır yapılmış. Bu mermiler, toplardan vurulmak üzere ve çelik muhafazalı olmaları nedeniyle çok değerli ve benzersizdir. Kuşatma nedeniyle Gazze'de çelik bulmak imkansızdır."

Anlatıcı : "Bu atölyede, El Kassam Tugaylarının mühendislik ve üretim biriminin adamları, yeni füzelerde kullanılmak üzere İngiliz mermilerini hazırlamak için çalıştılar. Bu tür yüzlerce füze vardı. İngiliz mermilerinin keşfi harikaydı. İsrail'in demir ve çeliğin Gazze'ye girmesini engelleyen yasağına karşı büyük başarı."

El Kassam Tugayları Mühendislik Kolordusu Komutanı Ebu Salman : "Düşmanın betonarme surlarına girip yok etme yeteneklerini test ettik. Düşman, 2005 yılında Gazze'den çekildi. Hedef tamamen yok edildi. İngilizlerin imha ettiği mermiler, Sejjil-40 ve Sejjil-50 füzeleri için savaş başlıklarına dönüştürüldü. "

Ebu İbrahim: "Karada ve denizde aralıksız arama çalışmaları sonucunda yüzlerce mühimmat ve savaş başlığı, onlarca ton patlayıcı ve ateşleyici gaz biriktirdik. Binlerce roket üretmek için yeterli borumuz var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.