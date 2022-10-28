İskoçya'da 'cinsiyet değiştirme yasası' istifası

İskoç hükümeti, Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın istifasına yol açan yeni bir toplumsal cinsiyet değiştirme yasasını geçirdi. Tasarı, Başbakan Nicola Sturgeon'un İskoç Ulusal Partisi (SNP) tarafından öne sürülmüştü.

İskoç parlamentosunda dün ilk aşamasını geçen Cinsiyet Tanıma Reformu tasarısı, cinsiyet disforisi (cinsiyetle ilgili klinik durum) için her türlü tıbbi teşhis gerekliliğini ortadan kaldırarak insanların cinsiyetlerini resmi olarak değiştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, başvuran kişinin "değiştirilmiş bir cinsiyetle" yaşaması gereken süreyi 2 yıldan 3 aya ve izin verilen yaşı 18'den 16'ya düşürüyor.

"VİCDANIM İZİN VERMEDİ"

SNP'nin Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan, söz konusu mevzuatla ilgili bir oylama yapılmadan kısa bir süre önce istifa etti. Cinsiyet tanıma konusunu “çok dikkatli bir şekilde” düşündükten sonra, “vicdanının” İskoç hükümetinde tasarı için oy kullanmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Regan, "kendi başına reforma karşı olmadığını" söyledi, ancak İngiliz medyasının aktardığına göre "kadınların/kızların güvenliği ve haysiyeti üzerinde olumsuz etkileri olabilecek" önlemleri destekleyemeyeceğini vurguladı.

Bakanının istifasını kabul ettikten sonra Başbakan Sturgeon, Regan'ın oylama öncesinde endişelerini dile getirmek için “hiçbir aşamada” kendisine yaklaşmadığını açıkladı. Bununla birlikte, bir bakanın hükümeti destekleyememesi durumunda, "mevcut tek seçeneğin oylamadan önce istifa etmek veya daha sonra görevden alınmak olduğunu" belirtti.

Bu yılın başlarında, devlet tarafından finanse edilen Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, cinsiyet tanıma reformuna geçmeden önce “daha ​​ayrıntılı bir değerlendirme yapılması gerektiğini” öne sürmüştü. Başkan Barones Kishwer Falkner tarafından belirtilen endişeler arasında "verilerin toplanması ve kullanılması, rekabet sporlarına katılım ve uyuşturucu testi, kadınların karşılaştığı engelleri ele almaya yönelik önlemler ve ceza adaleti sistemi içindeki uygulamalarla ilgili olanlar" yer aldı.

Harry Potter yazarı Rowling'in tepkisi

Tasarıya alenen karşı çıkanlar arasında, İskoçya'da yaşayan Harry Potter yazarı ve kendi kendini feminist ilan eden JK Rowling de var. Bu ayın başlarında, Sturgeon'u toplumsal cinsiyet mevzuatıyla kadın hakları konusunda “kötü davranışlar sergilemekle” kişisel olarak suçladı. Yazar, “İskoç hükümetinin gevşek yeni kurallarının bir sonucu olarak herhangi bir kadın veya kız röntgenciliğe, cinsel tacize, saldırıya veya tecavüze maruz kalırsa” ilk olarak bakanın kişisel olarak sorumlu tutulması gerektiği konusunda ısrar etmişti.

Kaynak: RussianToday .