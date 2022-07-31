Irak’ta korkutan senaryo!.. Şii-Sünni savaşı bitmeden Şii-Şii savaşı başladı

Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesi:'Irak’ta artan gösteriler, bir taraftan ‘Sadrcılar’ın diğer taraftan ‘Çerçeve’cilerin sahip olduğu silahlara bakıldığında Şii-Şii çatışmasının belirtilerini gösteriyor.”

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Irak'ta haftalardır Mukteda es-Sadr ve‘Koordinasyon Çerçevesi' hareketi etrafında yaşanan siyasi çekişme, ‘Yeşil Bölge'nin basılmasıyla devam ederken, siyasi öngörüler ülkedeki kan sarmalının artarak devam edeceğini gösteriyor.

İran destekli Şiiler'e karşı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, dün itibariyle bir hafta içinde ikinci kez başkent Bağdat'taki parlamento binasını bastı.Protestocular, içinde devlet binaları ve yabancı ülke misyonları bulunan Yeşil Bölge'yi çevreleyen duvarı halatlarla devirerek içeriye girdi. Güvenlik güçleri, göstericileri biber gazı ve ses bombalarıyla dağıtmaya çalışsa da başarılı olamadı. Mukteda es-Sadr'ı destekleyen protestocular, İran destekli partilerden oluşan bir hükümetin kurulmasını önlemek için parlamentoyu hedef alıyor. Protestocuların parlamento binasını basıp işgal etmesinin ardından planlanan oturum yapılamadı ve milletvekilleri binaya gelmedi.Protestolar, Mukteda es-Sadr'ın çağrısıyla başlamıştı. Es-Sadr, İran destekli grupların hükümet kurmasına tepki olarak iktidar görüşmelerinden çekilmişti.

Şii-Şii çatışmasının belirtileri

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli yayımlanan El-Kuds el-Arabi gazetesi, “Sadr ve ‘Çerçeve' sokakta karşı karşıya” başlığıyla verdiği analiz haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Sadrcılar parlamento binası içinde gösteri yapıyor ‘Çerçeve' ise gösteriye çağırıyor. Irak'ta artan gösteriler, bir taraftan ‘Sadrcılar'ın diğer taraftan ‘Çerçeve'cilerin sahip olduğu silahlara bakıldığında Şii-Şii çatışmasının belirtilerini gösteriyor.”

Siyasi analist Dr. Basil el-Kazımi, el-Kuds el-Arabi'ye verdiği demeçte şunları kaydetti:

Herşeyinmübah olmasına bakılırsa Irak'ta veriler, olayların daha da sertleşeceğini gösteriyor. İki taraf da silaha, askeri birliklere ve milis güçlere sahipler. Hem ‘Çerçeve' ekibi hem de ‘Sadrcılar' konumlarında ısrarcılar. Bir taraf gücünü hakim kılmak istiyor diğer tarafsa bunu kırma peşinde… Olaylar daha da sertleşecek.

Sudani'nin aday gösterilmesi sonrası başladı

Çarşamba günü es-Sadr'ın yüzlerce destekçisi, Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed ŞiyaSudani'yi aday göstermesinin ardından parlamento binasını basmıştı. .