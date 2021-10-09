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TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / Irak’ta çok sayıda gazeteci kayıp

Irak’ta çok sayıda gazeteci kayıp

Al-Sumaria TV kanalı ve Deutsche Welle için çalışmış bir gazeteci olan Ali Abdel Zahra'nın arkadaşları, en son Bağdat'ın Karrada semtinde görüldüğünü, Perşembe gününden beri kendisinden haber alınamadığını söyledi.

59 Dakika Önce
2021-10-09 21:48:37
Irak’ta çok sayıda gazeteci kayıp

ÇEVİRİ HABER

Abdel Zahra'nın bağlı olduğu Irak gazetecilik STK'sı olan Al-Nahar Kültür ve Medya Vakfı, yetkililere soruşturma çağrısı yaptı.

Örgütün yaptığı açıklamada, "Genelkurmay başkanından, geçen Perşembe günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Sama Haber Ajansı müdürü gazeteci Ali Abdel Zahra'nın akıbetini açıklamasını talep ediyoruz." denildi.

Abdel Zahra'nın kaybolmasının koşulları belirsizliğini koruyor olsa da, son yıllarda Irak'ta hükümet karşıtı aktivistlerin ve eleştirel gazetecilerin kaçırılması dalgası yaşanıyor.

Adam Kaçırma

ırak-gazeteci-mikdam

Temmuz ayında gazeteci ve aktivist Ali el-Mikdam, Karrada'da kaçırıldıktan sonra gece boyunca alıkonuldu. Ertesi gün vücudunda fiziksel işkence izleriyle bulundu.

Mikdam kısa süre önce Washington Enstitüsü için Irak'ın büyük bölümünde hakim olan İran destekli milisler hakkında bir rapor yazmıştı.

Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı hareketle bağlantılı olan gazetecilerin çoğu, düzenli olarak suikast, adam kaçırma ve silahlı grupların tehditleriyle karşı karşıya kaldı.

Güvenlik güçleri ve milisler, işsizliği, hizmet eksikliğini ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yozlaşmış ve yabancı güçlere bağımlı görülen siyasi kesimi hedef alan protestoların başlangıcından bu yana yüzlerce insanın ölümünden sorumlu tutuluyor.

Irak İnsan Hakları Gözlemevi'nden Mustafa Sadun, ülke genelinde gazetecilerin kaybolmasının olağan hale geldiğini söyledi.

Middle East Eye'a konuşan Sadun, "Güvenlik gazeteciler için sürdürülemez. Herhangi bir taraf herhangi bir gazeteciyi her an kaçırabilir. Irak gazeteciler için güvenli bir yer değil." dedi.

Middle East Eye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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