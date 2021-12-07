''Irak, Rus MiG-29 uçaklarını almaktan vazgeçerek, Bayraktar İHA almaya karar verdi''

Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği iddia edildi.

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Rus medyası Avia.Pro'nun haberine göre; Irak, Rus MiG-29 avcı uçaklarını almaktan vazgeçti. Bayraktar TB2 İHA'ların kullanımının daha verimli olduğunu düşünen Irak yetkilileri İHA'ların alımı için yaklaşık 100 milyon dolar bütçe ayırdı.

SİHA'lar, Suriye sınırı başta olmak üzere dağlık ve çöl bölgelerini korumak için kullanılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.