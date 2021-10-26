İnsan beyni 3 bin yıl önce küçüldü; karıncalar 'açıklayabilir'

Yeni bir araştırmada, son buzul çağından bu yana insan beyninin neden küçüldüğünün açıklanabileceği öne sürüldü: Karıncalar.

Frontiers in Ecology and Evolution dergisinde çalışması yayınlanan araştırma ekibi, karıncaları incelemenin beyinlerin neden hem büyüdüğünü hem de küçüldüğünü açıklamaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Ekip, araştırmak için karıncaları seçti. Bunun sebebi ise böceklerin türleri boyunca beyin boyutunun büyümesi veya küçültülmesiyle ilgili hipotezleri test etmek ve insanlarda tanımlanan beyin evrimi kalıplarına karşı ölçüm yapmak için çok çeşitli sosyal sistemler sergiliyor.

Boston Üniversitesi araştırmacısı Dr. James Traniello, "Karınca ve insan toplumları çok farklıdır ve sosyal evrimde farklı yollar izlemiştir. Yine de karıncalar, kendi yiyeceklerini üretmenin yanı sıra, grup kararları ve iş bölümü gibi sosyal yaşamın önemli yönlerini insanlarla paylaşırlar” dedi.

Traniello, "Bu benzerlikler, insan beyninin büyüklüğündeki değişiklikleri etkileyebilecek faktörler hakkında bizi geniş ölçüde bilgilendirebilir" görüşünü ileri sürdü.

Bilim adamları, yaklaşık 2,5 milyon yıl önce sosyal gruplar arttıkça, diyetler ve beslenme geliştikçe, erken evrimimiz sırasında insanoğlunun atalarının beyinlerinin neden genişlediğini iyi biliyorlar. Daha az kesin olan şey, bu organın neden küçülmeye başladığı...

Bu araştırmanın yazarları, beyin küçülmesinin yaklaşık 3.000 yıl önce, önceden inanıldığından çok daha yakın bir zamanda zirve yapmış olabileceğini keşfettiler.

Ayrıca azalan beyin boyutunun insan toplumlarında kolektif zekanın gelişimi ve bilginin dışsallaştırılmasıyla bağlantılı olabileceğine inanıyorlar.

Dartmouth Koleji araştırmacısı ve makalenin yazarlarından Dr. Jeremy DeSilva, “Günümüz insanları hakkında şaşırtıcı bir gerçek, beyinlerimizin atalarımızın beyinlerine kıyasla daha küçük olmasıdır. Beynimizin boyutunun neden küçüldüğü, antropologlar için büyük bir gizem olmuştur" dedi.

Bu gizemi çözmek için, çok çeşitli bilimsel disiplinlerden araştırmacılar, 985 fosil ve modern insan kafatasından insan beyninin evriminin tarihsel kanıtlarını incelemek için bir araya geldi. Daha sonra bulgularını karınca topluluklarından toplanan kanıtlarla karşılaştırdılar.

Traniello, "Bir biyolojik antropolog, davranışsal bir ekolojist ve evrimsel nörobiyolog, beyin evrimi hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya başladılar. İnsanlar ve karıncalar üzerinde doğada neyin mümkün olduğunu belirlemeye yardımcı olabilecek köprü araştırmaları buldular" ifadesini kullandı.

Tranielo, ekibin bu gizemi çözmek için Oecophylla dokumacı karınca, yaprak kesici karıncalar ve yaygın bahçe karıncası Formica gibi bazı karınca türlerinde işçi karınca beyin büyüklüğü, yapısı ve enerji kullanımı kalıplarını incelediğini açıkladı.

Bu modeller, bilginin paylaşıldığı veya yüksek düzeyde uzmanlaşmış becerilere sahip bireylerin bulunduğu karınca gruplarında, beyinlerin daha verimli hale gelmesi için adapte olmuş olabileceğini gösterdi. Bu büyümeden ziyade küçülmeyi içeriyor gibiydi.

Bunun nedeni, beyin fonksiyonunun çok fazla enerji alması ve daha küçük beyinlerin daha az enerji kullanmasıdır.

Traniello şu sonuca varıyor: "Bu gerilemenin genellikle 'kalabalıkların bilgeliği' olarak adlandırılan, bir grup insanın, gruptaki en zeki kişiden daha zeki olduğu fikri olan kolektif zekaya artan güvenden kaynaklandığını düşünüyoruz."

Newsweek

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.