İngiltere'de kriz: 'Çocuklarım için günde 1 öğün yemek yiyorum'

İngiltere'de yaşayan 2 çocuklu anne, çocuklarını beslemek, evini ısıtmak için mücadele ettiğini ve Netflix faturasını zar zor karşılayabildiğini söyledi.

İngiltere Newcastle'dan Simone Walton, geçimini sağlamanın neredeyse imkansız olduğunu düşünüyor ve iki oğlu için masada yemek olduğundan emin olmak için günde bir öğün yemekle hayatta kalıyor.

30 yaşındaki genç kadın, dokuz yaşındaki oğlu Enrico ve dört yaşındaki Kendrick ile birlikte yaşıyor.

Şu anda işsiz, ancak yarı zamanlı bir iş bulmaya çalışıyor ve aileyi beslemek için ayda iki kez gıda bankalarını kullanmak zorunda.

İki çocuk annesi kadın, gelir desteği, çocuk yardımı, çocuk vergi kredisi ve Enrico için aldığı engelli yaşam ödeneği arasında ayda yaklaşık 900 pound kazanıyor.

Neredeyse tüm faturalarını ödeyemediğini ve televizyon lisansı, Netflix, kendisi ve en büyük oğlu için yemek ve telefon sözleşmeleri gibi şeyleri ödemekte zorlandığını söyledi.

"1 STERLİNE ALDIĞIM SÜT 2 STERLİN OLDU"

Simone, Chronicle Live'a şunları söyledi: "Eskiden 1 sterlinle biraz süt almak için dükkana gidebilirdim - şimdi neredeyse 2 sterlin. Bir karton portakal suyu eskiden 55p, şimdi 85p. Eskiden iki tane alırdım, şimdi sadece bir tane alıyoruz. Sosisli sandviçlerin bile fiyatı arttı. Eskiden 45p'ydiler, şimdi 75p."

Simone, oğlu Enrico'nun ek ihtiyaçları olduğunu, yani sadece belirli şeyleri yiyeceğini de sözlerine ekledi. Genç anne sadece fiyatları artan sade makarna veya sade jambonlu sandviç yiyecek.

FATURALAR 1000 STERLİNİN ÜZERİNDE

Simone şunları ekledi: "Yemelerini sağlamak için öğünleri kaçırıyorum, geceleri bir öğün yemek yiyorum. Geçen gün açlıktan acı çekiyordum ve küçük oğlum bana bagetini vermeye çalışıyordu. O teklif etse bile, ben alamadım. Gün boyunca pop ve su içerim, sıvılarım olduğu sürece iyiyim. Sonra 17:00 ile 18:00 arasında oturup birlikte yemek yiyoruz."

Normal faturaların yanı sıra, aile şimdi bazı önemli mali zorluklarla karşı karşıya.

Perişan anne, 1000 sterlinin üzerinde bir enerji faturası olduğunu söyledi.

Ailenin hiç birlikte tatile çıkmadığını ve çocuklarını ayda bir kez McDonalds'a ziyafet olarak götürmeye çalıştığını, ancak bunu her zaman karşılayamadığını da sözlerine ekledi.

Simone, masrafları karşılamak için umutsuzca yarı zamanlı bir iş bulmaya çalışıyor:

"İlk oğlum olmadan önce garsonluk gibi işler yapıyordum. Beş yaşına geldiğinde en küçüğüme hamile kaldım. Şimdi dört yaşında ve birkaç ay içinde bir iş bulmam gerektiğini biliyorum"

The Sun