İngilizler uyarıldı: Yumurta yok!

İngilizlere, hükümet ülkede baş gösteren kıtlık karşısında adım atmadığı sürece 'Noel'e kadar yumurta yok' uyarısı yapıldı

Kümes hayvanları çiftçileri, mevcut yumurta fiyatlarının "sürdürülebilir" olmadığı, süpermarketler tarafından daha fazla ödeme yapılması gerektiğini iddia ettikleri için, İngilizler "Noel'e kadar yumurta olmayacağı" konusunda uyarıldı.

İngiliz yumurta üreticileri, hükümet müdahale etmezse İngiltere'nin Noel'e kadar ciddi yumurta kıtlığıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Uyarılar, tedarikçilerin kuş gribi salgını ve enflasyonun neden olduğu artan üretim maliyetleri ve yükselen enerji fiyatları gibi çok sayıda sorunla uğraşmasıyla birlikte geldi.

Birleşik Krallık'taki büyük süpermarketlerde alışveriş yapanlar, son haftalarda internette dolaşan boş raf fotoğrafları ile kıtlık durumu bildiriyor.

Bir fotoğrafta, Dorking'deki boş bir Sainsbury's rafındaki duyuruda şunlar yazıyor: "Şu anda taze yumurta piyasasında tedarik sorunları yaşıyoruz, bunları çözmek için çok çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Pazartesi günü, Birleşik Krallık şimdiye kadarki en büyük salgını yaşarken, artan sayıda kuş gribi vakasını engellemek amacıyla tüm kümes hayvanı çiftçilerine sürülerini iç mekana getirmeleri emredildi.

Cambridgeshire, Wareseley'deki Wood Farm'da kümes hayvanı yetiştiricisi olan Charles Mears, sürüleri kapalı tutmanın yumurta çiftçileri için üretim maliyetlerini artırabileceğini ve bunun artık çiftlik tavukları için ekonomik olarak uygun olmadığını söyledi.

Çiftçiler The Telegraph'a şunları söyledi: “Sektör için gerçek bir tehdit. İnsanları uzun zamandır uyarıyoruz, ancak insanlar sürdürülebilir olmayan ucuz yiyecekler bekliyorlar. Yavaş bir araba kazasını izlemek gibi... Hükümet çiftçileri desteklemek için müdahale etmezse, Noel'e kadar yumurta olmayacak."

Çiftçilere devlet desteğinin yanı sıra, başabaş gelmeleri için bir düzine yumurta başına daha fazla ödeme yapılması gerektiğini ve dükkanlarda artan yumurta fiyatlarından yararlanmadıklarını iddia etti.

Ülkenin her yerinde boş yumurta rafları görüldü

Galler'de bir yumurta çiftçisi olan Ioan Humphreys de buna katıldı ve yumurta kıtlığına neden olanın sadece kuş gribi olmadığını, süpermarketlerin çiftçilere yumurtaları için ödeme yapmayı reddettiğini iddia etti.

Twitter'da yayınlanan bir videoda şunları söyledi: "Süpermarketler size bunun kuş gribi yüzünden olduğunu söyleyecektir ki, adil olmak gerekirse çok sayıda kuş gribi vakası olmuştur. Ama bunun gerçek nedenini bilmek ister misiniz? Yumurta kıtlığı mı? Çünkü süpermarketler çiftçilere yumurtalar için ödeme yapmıyor."

Humphreys, "Bu yumurtaları üretme maliyetimiz fırladı. Yem, elektrik, yeni kuşların fiyatı arttı ama yumurta fiyatlarımız aynı kaldı. Dolayısıyla fiziksel olarak bu yumurtaları üretmeye gücümüz yetmiyor."

Humphreys, gelecek yılki sürüler için 8 milyon daha az serbest dolaşan tavuğun sipariş edildiğini, bunun da her gün 8 milyon daha az yumurta olacağı anlamına geldiğini iddia etti.

Mirror