İngiliz donanmasında kadınlara tecavüz iddiaları

İngiltere Kraliyet Donanması, kadınların denizaltılarda taciz edildiği iddialarını araştırıyor

İngiltere Kraliyet Donanması başkanı, kadın denizcilerin zorbalığa uğradığı ve cinsel tacize uğradığı iddialarından "derin rahatsızlık" duyduğunu söyledi.

Britanya Kraliyet Donanması başkanı, kadın denizaltıların zorbalığa ve cinsel tacize uğradığı iddialarından "derin rahatsızlık" duyduğunu ve soruşturma emri verdiğini söyledi.

Daily Mail gazetesi, bugün eski Donanma Teğmeni Sophie Brook'un fiziksel saldırıların yanı sıra “sürekli cinsel zorbalık” ile karşı karşıya kaldığı iddialarını gündeme getirdi.

Brook, denizaltılardaki erkek mürettebat üyelerinin "ne zaman yeni bir kadın gelse akbabalar gibi" çullandıklarını söyledi.

"TECAVÜZ EDİLECEK KADINLAR LİSTESİ"

30 yaşındaki Sophie Brook, ilk kadın savaş subayı olarak tarihe geçti ve bir denizaltının ilk kadın kaptanı olma yolunda ilerliyordu, ancak bu hizmette kadınlara yer olmadığını söylüyor. Brook, uyurken kıdemli bir erkek meslektaşı tarafından saldırıya uğradığını ve birçok kez cinsel saldırıya uğradığını iddia ediyor.

Brook, 'Kadınlara yer yok. Bunu söylemek beni gerçekten üzüyor. On yıl boyunca bunu diyenlerle savaşırdım, yüzüm mosmor oluncaya kadar bu noktaya itiraz ederdim.' dedi.

Brook, erkeklerin feci bir olay durumunda tecavüze uğraması gereken kadın meslektaşlarını sıralayan bir "ezilme derinliği tecavüz listesi" tuttuğunu iddia etti.

30 yaşındaki Brook, bu yılın başlarında Kraliyet Donanması'ndan ayrıldı ve daha sonra denizaltısının hareketiyle ilgili hassas bilgileri bir e-postada paylaştığı için hapis cezasına çarptırıldı.

Gazete, başka bir kaynağına atıfta bulunarak, bir donanma muhbirinin, denizaltılarda kadınların seks için sürekli rahatsız edildiğini söylediğini aktardı.

Kadınlar, tam zamanlı Kraliyet Donanması personelinin yaklaşık %10'unu oluşturuyor ve 2011'den beri denizaltılarda hizmet vermeye hak kazanıyor.

DENİZ KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA

İddialarla ilgili açıklamada bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ben Key, "Bu iddialar tiksindirici. Cinsel saldırı ve tacizin Kraliyet Donanması'nda yeri yoktur ve buna müsamaha gösterilmeyecektir” dedi.

Key, "Kıdemli ekibime bu iddiaları etraflıca araştırmaları için talimat verdim. Suçlu bulunan herkes, rütbesi veya statüsü ne olursa olsun eylemlerinden sorumlu tutulacaktır” dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, iddialar hakkında yorum yapmadı, ancak uygunsuz davranışlar hakkında daha fazlasının yapılması gerektiğini kabul ettiğini söyledi. Bakanlık, cinsel suçlar için raporlama mekanizmalarının geliştirildiğini söyledi.

Kaynak: DailyMail, ABCnews