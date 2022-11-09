İngiliz asker Ukrayna'da öldürüldü

İngiliz asker Simon Lingard'ın ailesi, Ukrayna ordusunun Lingard'ın cesedini İngiltere'ye geri getirmeyi teklif ettiğini söyledi. Eski askerin Ukrayna'da ölen üçüncü İngiliz vatandaşı olduğu kaydedildi

Rusya'ya karşı savaşa yardım etmek için Ukrayna'ya giden bir İngiliz asker Simon Lingard'ın ailesi onu "inandığı şeyler için savaşırken ölen gerçek bir kahraman" olarak hatırlıyor ve tanıyan herkese "ilham" olduğunu söylüyor.

Ailesi, arkadaşları tarafından "Grimmy" adıyla bilinen Afganistan gazisi Simon Lingard'ın Pazartesi günü öldürüldüğünü doğruladı.

2 çocuk babası Lingard , Özel Kuvvetler Destek Grubu'nun eski bir üyesiydi ve daha önce 2. Tabur Paraşüt Alayı'nda görev yapmıştı.

Lingard'ın Rus işgalinin 24 Şubat'ta başlamasından sonra Ukrayna birlikleriyle birlikte cephede aylarca savaştığına inanılıyor.

Eski askerin iki çocuğundan biri, babasının arkadaşlarını cenaze masraflarına yardım etmek için para bağışlamaya çağırdı.

BAĞIŞ TOPLANDI

Lingard'ın sayfasında biri şunlar yazıldı:

“Çoğu insanın bildiği gibi babam Simon Lingard (Grimmy) 7 Kasım Pazartesi günü Ukrayna'da ne yazık ki hayatını kaybetti. Babam onu ​​tanıyan herkes için bir ilham kaynağıydı, inandıkları uğruna savaşarak ölen gerçek bir hayat kahramanıydı. Bir askerin nasıl olması gerektiğinin gerçek bir temsili olarak pek çok kişi tarafından sevildi ve hayran kaldı. Ben ve Keane'in kalbi kırık. Ukrayna Ordusu onu İngiltere'ye geri getirmeyi teklif etti, ancak ona hak ettiği en büyük vedayı göstererek hak ettiği saygıyı ve hayranlığı göstermek için yardıma ihtiyacımız var. Babamızı onurlandırabilmemiz ve sonunda Huzur içinde yatmasına izin verebilmemiz için ne kadar küçük olursa olsun bir şey bağışlamayı yüreğinizde bulabilir misiniz lütfen?"

Simon "Grimmy" Lingard'ın sayfası, ölüm haberinden sadece dört saat sonra 6.000 sterlinden fazla para topladı. Bay Lingard'ı tanıyanlar, ölümüyle ilgili üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdiler.

TheMirror