İdamından önce 'öbür tarafta görüşürüz' dedi

ABD'nin Teksas eyaletinde iğneyle idam edilen adam, ölmeden önce “doğru” yaşamasına yardım ettikleri için mahkûm arkadaşlarına teşekkür etti ve karısına onu sevdiğini, ondan ayrılmak istemediğini söyledi.

61 yaşındaki mahkum Tracy Beatty'nin, idam cezasının geçerli olduğu Texas eyaletindeki Huntsville hapishanesinde ölü olarak ilan edilmesi 17 dakika sürdü.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin akıl hastalığı geçmişinin idam edilmemesi için gerekçe olması gerektiği yönündeki ricalarına rağmen, Beatty'nin 9 Kasım'da idam edildiği açıklandı.

Mirror'ın haberine göre, hakkındaki erteleme talepleri reddedilen 62 yaşındaki mahkum, annesi Carolyn Click'i Kasım 2003'te boğduğu için 19 yıllık hapisten sonra hakkında verilen ölüm cezası infaz edildi.

MAHKUM ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

İddiaya göre Doğu Teksas'taki evinde annesiyle tartıştıktan sonra annesini öldüren Beatty, cinayetten sonra tüm parasını uyuşturucu ve içkiye harcadı.

Annenin cesedi, Dallas'ın 115 mil güneydoğusundaki bir kasabada gömülü bulundu.

Yüksek Mahkeme'nin 9 Kasım'da verdiği kararın yanı sıra, Teksas Af ve Şartlı Tahliye Kurulu da infazı erteleme talebini reddetti.

Beatty, idam edilmeden önce mahkûm arkadaşlarına “hayatımı düzeltmeye yardım etme cesareti” için teşekkür etti.

SEVDİKLERİNE MESAJI: "DİĞER TARAFTA GÖRÜŞÜRÜZ"

Mahkumun son sözlerinin şöyle olduğu bildirildi:

“Evet, sadece teşekkür etmek istiyorum... (eşine) seni bırakmak istemiyorum bebeğim, oraya geldiğinde görüşürüz. Seni seviyorum. Hayatımı düzeltmeye yardım etmek için tüm teşvikleri için ünitedeki tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Sunny, Blue sizi seviyorum kardeşlerim. Öbür tarafta görüşürüz.”

Beatty'nin avukatları, uygun ruh sağlığı değerlendirmelerinin yapılmadığını söyledi.

DailyStar .