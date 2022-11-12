İdamdan kurtulan İngiliz Ukrayna'ya geri döndü

Eski İngiliz paralı asker idam cezasından kurtulduktan sonra Ukrayna'ya geri döndü

Ülkede devam eden çatışmalar sırasında Ukrayna için savaşan eski İngiliz paralı askeri Aiden Aslin, Rus esaretinden kurtulduktan iki aydan kısa bir süre sonra geri dönüyor.

Aslin, UKkrayna ordusuna yeniden katılmak yerine YouTube'da "savaş muhabiri" olarak görev yapacağını söyledi.

Cuma günü yayınlanan bir röportajda İngiliz vatandaşı Daily Mail'e verdiği demeçte, Aslin, "Nişanlıma askere gitmeyeceğime dair söz verdim. bir daha asla elime silah alacağımı sanmıyorum." dedi. Aslin'in Ukraynalı nişanlısı İngiltere'de mülteci olarak kalacak.

Eski paralı asker, Ukrayna'da zaten "tanınabilir" olabileceğini kabul etti, ancak ülkeye geri dönmenin hala "riske değer" olduğuna inanıyor. Aslin, hazırlayacağı hikayelerini Batı'da geniş bir kitleye ulaştırmak için Ukraynalı savaşçıların ve sıradan insanların hayatlarını kaydedeceğini söyledi.

Devam eden çatışmanın birkaç yıl daha süreceğini söyleyen Aslin, hedeflerine ulaşmak için "Ukrayna'nın gerçek bir şansı olduğu" konusunda ısrar etti.

ESİR TAKASINDA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Aslin, Nisan ayında Mariupol savaşı sırasında Rus birlikleri tarafından yakalandığında uluslararası medyanın ilgi odağı haline gelmişti. Paralı asker, diğer birkaç yabancıyla birlikte, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde çeşitli savaş suçlarından ölüme mahkum edildi. Ancak, Eylül ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki geniş bir mahkum takası sırasında serbest bırakıldı.

Moskova defalarca yabancı uyrukluları Kiev güçleri için savaşmak için Ukrayna'ya gitmemeleri konusunda uyardı. Eylül ayında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun saflarında 1.000'den fazla yabancının aktif olduğunu, çatışma sırasında 2.000'den fazla yabancının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

RussianToday