Hollanda Savunma Bakanlığının satın aldığı kamyonlara yükseklik engeli

Hollanda Savunma Bakanlığının satın aldığı kamyonlar, ülkedeki 4 metrelik araç yükseklik sınırına takıldı. İlave edilen konteyner ile birlikte yüksekliği 4.01 cm olan kamyonlar; trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek kadar yüksekliğe sahip.

Savunma Bakanlığının 550 yeni kamyonunun yola çıkmasına izin verilmiyor. Savunma Bakanlığı, 550 yeni ilave edilen özel konteyner ile beraber kamyonları kullanamıyor. Scania Gryphus marka kamyon ve ISO standardı 8 fit olan konteynerin kombinasyonu, halka açık yollarda izin verilmeyecek kadar yüksekliğe sahip.

Ülkenin Karayolları Trafik Kanunu'na göre, 4 metreden yüksek araçların halka açık yollarda kullanılmasına izin verilmiyor. Bakanlık, konteynerli tırların 'Hollanda'da belirli bir süre ve belirli güzergahlarda' yola devam edebilmesi için muafiyet talep edecek. Bunun için izin alınmadığı sürece konteynerli kamyonların garajda kalacağı belirtiliyor.

Görevi sona eren savunma bakanı Ank Bijleveld, Demokrasi Forumu'ndan gelen sorular üzerine Temsilciler Meclisi'ne yaptığı açıklamada, tedarikçinin ölçümlerinin kombinasyonunun çok yüksek olduğunu göstermesi durumunda sorunu çözeceğini belirtti. Temmuz ayında bakanlık Meclis'e tüm Scania'ların halka açık yollarda araç kullanmasına izin verildiğini bildirmişti. Bakana göre, yeni ölçümler araçların hala çok yüksek olduklarını gösteriyor.

Bakanlık, 2800'den fazla Scania Gryphus marka kamyonu satın aldı. Bunlardan 1600'den fazlası ISO standardı 8 fit yükseklikte konteynere sahip. Konteynerler, örneğin bir atölye veya komuta merkezi olarak hizmet verebiliyor. Bakanlığa şu ana kadar yaklaşık 550 konteyner teslim edildi. Geri kalanlar ise önümüzdeki yıllarda teslim edilecek.

Kamyonlarım, askerleri güzergahta muhtemel mayınlara karşı daha iyi korumalı olduğundan dolayı seçilmiş olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı'na göre, bu aynı zamanda engebeli zor arazilerde aracın konuşlandırılmasını da kolaylaştırıyor. Bu yılın başlarında, yeni kamyonların Oirschot'taki kışlalardaki garajlara sığmadıkları biliniyordu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.