Hindistan'da salgın toplumsal travmayı tetikledi; intiharlar arttı!

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını Hindistan'da milyonlarca gencin işlerini kaybetmesine neden olurken büyük bir sosyal yıkıma da neden oldu. Salgının ülkede depresyon, anksiyete ve psikolojik travma dalgasının yayılmasına yol açtığı belirtilirken intihar vakalarında da artış kaydediliyor.

Keşmir'de Kovid-19 salgınının patlak vermesinin ardından ilk faz aşamalarıyla birlikte orta ve alt sınıfa mensup insanların çoğu ağır kayıplar yaşıyor. Daha önemlisi ise kayıpların çoğu zaman intihara yol açan psikolojik yıkımlar olduğu işaret ediliyor.

Arap medyasından yansıyan haberlere göre, Hindistan'da salgının artmasından bu yana diğer ülkelerde olduğu gibi okullar, kolejler, üniversiteler ve tüm eğitim kurumları kapatılırken, öğrenciler yaşadıkları psikolojik travmayı atlatmak için telefon yoluyla psikologlara danışmaya başladılar.

Yüksek intihar oranı

Ülkede aile içi şiddet vakalarının yükseliş kaydettiği, mahkemelerdeki aile davaları arttığı, aile dayanışmanın azaldığı belirtilirken toplumdaki travmanın da arttığı ifade edildi.

Bir yetkili, "Kovid-19 virüsünün yayılması nedeniyle kapanma sırasında bir dizi intiharla karşılaştık ve birçok kız ve erkek çocuk aile baskısı nedeniyle intihar etmeye çalıştı. Tedavi ettiğim uyuşturucu bağımlısı hastaların çoğu, ‘her türlü' aile sorunları yaşadığını belirtiyordu.

Keşmir'in güney kesiminde yaşayan 25 yaşındaki bir esnaf, COVID-19 kapanmasının ilk aşamasında intihar etti. Annesi, kapanma nedeniyle şoförlük mesleğinden ayrılan oğlunun acılı hikayesini anlattı. Anne, oğlunun köyde bir dükkan açtığını, Ramazan ayının başlarında 200 km uzakta bulunan eşinin hamile olduğunu öğrendiğini belirtti.

Esnaf gencin annesi, "oğlum, hamile eşini ziyaret amacıyla yetkililerden izin belgesi almak için birkaç kez yerel yönetim bürosuna başvurdu. Her seferinde hiçbir sonuç alamadan geri döndü." dedi.

Güvenlik personeli arasında intihar

Öte yandan kısıtlama nedeniyle, Keşmir Vadisi'nde konuşlanmış Hindistan güvenlik güçleri arasında da intiharlar olduğu belirtildi. Vakaların çoğunun, ziyarete eve dönmelerine izin verilmeyen erkekler olduğu bildirildi.

Bu yıl Hint paramiliter güçleri arasında dört intihar vaka bildirilirken, geçen yıl 35 intihar vakası yaşandığı kaydedildi.

Bir Merkez Yedek Polis memurunun birkaç gün önce Keşmir'in merkezindeki Bodgham semtindeki bir kampta tüfekle intihara sonucu öldüğü belirtildi. İntihar edenler arasında Bodgham'daki 10. sınıf sınavlarında başarısız olduktan sonra intihar eden 17 yaşındaki bir kız da yer alıyor.

Ayrıca Keşmir'deki kısıtlamalar sırasında intihar etmeye çalışan bir kız olduğu, Srinagar şehrinden ise kimliği açıklanmayan 27 yaşında genç bir kızın intihar ettiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.