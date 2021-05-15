Hamas üst düzey yetkilisi Arouri konuştu: ‘Amerikan uçakları kullandılar... Aylar sürecek savaşa hazırız'

Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El-Arouri, Filistin'e Yahudi göçünün, Kudüs'ün Yahudilere ait olduğu veya Filistin'in Yahudilerin 'havadan' icat ettikleri “Vaat Edilen Topraklar” mitine dayandığını söyledi.

Gazze merkezli El Aksa TV'de yayınlanan bir röportajda konuşan Arouri, Kudüs'ün İsrail-Filistin çatışmasının kalbi olmasının sebebinin Yahudiler olduğunu belirtti.

El-Arouri, Siyonist varlığın 'İzzeddin Kassam Tugayları'nın El Aksa Camii'nden çekilmelerine neden olan uyarıları ile aşağılandığını', Gazze'deki direnişin altyapısının zorluklarla başa çıkmak için tasarlandığını ve bu nedenle düşmanın direnişe "gerçek bir zarar" veremeyeceğini söyledi.

İsrail merkezli MEMRİ sitesinde yayınlanan röportajda Arouri, Hamas'ın üst düzey komutanlarının "şehit edildiğini" belirterek, "Bu normal" dedi. Örgütte 20-30 yıl geçiren herkesin şehit olmak istediğini sözlerine ekledi.

Arouri, Hamas lideri Yahya Sinvar ve İzzeddin El Kasam Tugayları komutanı Muhammed Deif'in de Hamas'ın aylarca sürecek bir savaşa hazır olduğunu söylediğini belirtti. Hamas'ın yalnızca eski roket fazlalığını tükettiğini, hala çok sayıda yeni ve sağlam roket bulunduğunu ifade etti. Arouri, Hamas destekçilerinin Kudüs'te, Batı Şeria'da ve 1948 sınırları içinde ülkenin her yerinde zafer umduğunu söyledi.

‘Herkes şehit olmak istiyor'

Arouri şöyle devam etti:

"Yahudilerin dünyanın dört bir yanından devletlerini kurmak için Filistin'e göç etmeleri, Kudüs'ün başkentleri olduğu ve orada bir tapınakları olduğu, Kudüs'ün kendilerine ait olduğu Vaat Edilen Topraklar efsanesine dayanıyordu. Bunlar, havadan uydurdukları mitlerdir. Bu nedenle, Kudüs çatışmanın kalbidir.”

"Pek çok millet Kudüs'ü ele geçirmeye çalıştı. Avrupa tüm gücüyle geldi ve Kudüs'ü 100 yıl işgal etti. Ama milletimiz umutsuzluğa kapılmadı, yorulmadı, yorulmadı. Geri gelene kadar bu kutsal topraklarda [Haçlılarla] savaştı.”

"İsrailoğulları buradan geçen milletler arasındaydı. Göçebe kabilelerin yaptığı gibi 50-70 yıl boyunca buradan geçtiler. Şimdi yine buranın kendi toprakları olduğunu söylüyorlar. Tamam, ama daha önce ve sonra kimin toprağıydı?”

"[Siyonist] varlık küçük düşürüldü. İşgal birlikleri, Kassam'ın kızgınlığıyla karşılaşınca El Aksa Camii'nden çekildi.”

"İşgalciler, Gazze'de direniş başladığından beri üstün hava kuvvetlerine ve istihbarata sahipti. Uyduları, casus teknolojileri vardı. Haberleşmeyi kontrol edebilme kabiliyeti vb. Gazze'deki direniş bu zorlukların üstesinden gelmek için tasarlandı, bu yüzden direnişe gerçek bir zarar veremezler.”

"Saflarımızdaki komutanlar şehit oldu. Bu normal. Ebu Muhammed El Cabari şehit oldu. Şeyh Ahmed Yasin şehit oldu. Ebu Şamalah, El-Attar ve Yahya Ayaş şehit oldu. Direnişimizin tüm komutanları şehit oldu. Bu normaldir, Allah'ın bize bahşettiği lütuf budur. Sonuçta Allah bizi şehit olarak seçerek kabulünü işaret eder. 20-30 yılını direniş yolunda geçiren kişi şehit olur, ama o da zafer üretir.”

“Amerikan uçakları kullandılar”

"Dolayısıyla Gazze direnişinin altyapısı, üstün oldukları silahları kullanmalarını engellemek için düşmana bırakılmıyor. Direniş klasik bir ordunun inşa edildiği şekilde tasarlanmadı. Düşmana ve onun yeteneklerine göre uyarlanmıştır.”

"Bu nedenle bir önceki savaşta, 2014'teki direnişimiz 50 gün boyunca sürdü ve her gün aynı yoğunlukta vuruldu. Düşman, cephaneliklerindeki tüm yeteneklerini kullandı. Geriye kalan tek şey düşmanın nükleer silahıydı. Diğer her şeyi kullanmıştı.”

"Bu savaşta, birkaç gün önce Amerika'dan getirdikleri F-35 uçaklarını kullanmaya başladılar. Amerika'nın bizimle direkt karada savaştığını herkes bilir. Çocukları öldüren mermiler Amerikan, pilotlar Amerikalı, uçaklar da Amerikan uçağı.”

“Aylar sürecek savaşa hazırız”

"Direniş uzun süre devam edecek şekilde tasarlandı. Gazze direnişinin komutanlarından Ebu İbrahim [El-Sinwar] kardeşimiz bunu birçok defa açıkça söyledi; [Muhammed] Ebu Halid Deif de bundan bahsetti. Aylar sürecek bir savaşa hazır olduğumuzu söylediler. Aylar!

"Direnişin düşmanın kendi bölgesinde derinliğine vurma, düşmanın ve halkının moralini bozma yeteneği, işgalcinin kendi moralimizi bozma yeteneğinden çok daha yüksektir.”

"Direniş kabiliyetli ve aylarca savaşmak istiyor. Daha doğrusu, direnişin yoğunluğu azalmak yerine artacak. Ayrıca şimdiye kadar direnişin arttığını da söylemek isterim. Eski roketlerle sorun yaşadık ama şimdi çok daha iyi roketlerimiz var. Güçlü ve isabetli modern füzelere yer açmak için fırlatma rampalarını artık boşaltabiliriz. Zaman geçtikçe işgale karşı direnişin yoğunluğu artacak, tahmin edilen yerlerden ve edilmeyen yerlerden vurulacak, Gazze'den, [İsrail] içinden, Kudüs'ten ve Batı Şeria'dan darbeler alacak.

"Direniş [İsrail]'in bir zafer imajı yaratmasına izin vermeyecektir. 2014 savaşında zafer imajı mücahitlerin botları altındaki [İsrail] askeriydi. Bu savaşta, sokakların ve kulelerin bombalanması. Zafer imgesi olmayacak. Zaferin imgesi mücahit tugaylarımız tarafından boyanacak. Zafer imgesi, Gazze'de ve başka yerlerde, Batı Şeria ve 1948 sınırları içinde birkaç parçaya sahip olacak.

"Açık bir savaş aramıyoruz. Bütün arabuluculara bu savaşı bizim başlatmadığımızı söyledik. El Aksa Camii'ne yönelik saldırılar nedeniyle savaş devam ediyor. Savaş saldırı ve işgalle başladı. Kutsal yerler, Kudüs korunur ve savunulursa, Kudüs halkı tahliye ve sürgünden korunursa, bu savaş döneminin sona ermesine hazırız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.