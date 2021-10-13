DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı
Japonya’da çocuk intiharları rekor seviyeye çıktı

TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / Hafter, ABD’deki lobilerin desteğini kaybediyor

Hafter, ABD’deki lobilerin desteğini kaybediyor

Libya'da tutunmaya çalışan Halife Hafter’in son lobicilik çabaları ABD Kongresi'nde görüşülmekte olan mevzuatın durması nedeniyle potansiyel olarak çökebilir.

19 Saat Önce
2021-10-13 22:45:01
Hafter, ABD’deki lobilerin desteğini kaybediyor

Middle East Eye'in ulaştığı belgelere göre ABD Adalet Bakanlığı'na sunulan ve Hafter'ın Lanny Davis ve eski kongre üyesi Robert Livingston ile imzaladığı yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olduğu düşünülen altı aylık sözleşme 30 Eylül'de askıya alındı.

Habere göre, Hafter'i Washington'ın ağır toplarıyla tanıştıran lobicilik firması Rawlings International Advisory Group'un da Libyalı komutanla olan anlaşması feshedildi.

Haftar'ın lobi faaliyetleri, Libya'daki beklentileri için ciddi zorluklar oluşturabilir çünkü Kongre'de tartışılan bir dizi yasayla aynı zamana denk geldi.

Geçen ay Meclis, Libya'nın silah ambargosunu ihlal edenlere, ülkedeki istikrar ve güvenliği baltalamaya çalışanlara yaptırım uygulamayı amaçlayan Libya İstikrar Yasası'nı (LSA) onayladı. Tasarının bir başka versiyonu da ABD'li senatörler Chris Coons, Lindsey Graham, Chris Murphy ve Marco Rubio tarafından ABD Senatosuna sunuldu.

Senatörler tarafından yapılan açıklamaya göre, yasa tasarısı insan hakları ihlalleri yapanlara veya ülkeye yabancı askeri müdahaleyi destekleyenlere yaptırım uygulayacak. Ayrıca, özellikle Rus paralı askerlerinin varlığının ele aldığı ifade ediliyor.

Mevzuat hakkında bilgi sahibi olan bir kongre kaynağı isminin açıklanmaması koşuluyla, "Bütün gözler Aralık ayına odaklanmış durumda ve seçimlerin planlandığı gibi gerçekleşmesine çalışılıyor. Bu tasarı, Kongre'deki en büyük öncelik olan bu seçimler için elverişli bir ortam yaratmayı amaçlıyor” dedi.

İyi bir yatırım mı?

Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu'nun Dış Politika Enstitüsü'nde bir araştırmacı olan Hafed al-Ghwell, Libya İstikrar Yasası'nın Meclis'ten geçmesinin, “Hafter'in kötü bir müşteri olduğunu gösteren bir işaret olarak yorumlanmış olabileceğini” söyleyerek, “Büyük silah lobicilerinden hiçbirinin onu bu aşamada gerçekten iyi bir yatırım olarak gördüğünü sanmıyorum” diye ekledi.

Eski bir CIA bağlantılı subay olan Hafter, 2011 ayaklanmasının ardından Libya'ya dönmüş ve uluslararası kabul görmüş hükümette 2014 yılına kadar yer almıştı. Ancak ülkedeki kriz Kaddafi'nin düşüşünden bu yana ikinci iç savaşın patlak vermesiyle daha da derinleşti.

Ghwell, Hafter'in Libya şehrini ele geçirememesinin genel olarak uluslararası destek için bir dönüm noktası olarak görüldüğünü söyledi. Ghwell, "Hala Birleşik Arap Emirlikleri, Suudiler ve Mısırlılardan bir miktar destek var, ancak askeri kampanyası başarısız. O da 77 yaşında ve kimse tarafından uygulanabilir bir seçenek olarak görüldüğünü düşünmüyorum” dedi.

'Çok tuhaf'

Kuzey Virginia'da yaklaşık yirmi yıldır yaşayan bir ABD vatandaşı olan Hafter, güçlerinin yargısız infazlar, işkence ve diğer savaş suçları da dahil olmak üzere ağır hak ihlalleri gerçekleştirdiğini iddia eden davacılar tarafından ABD mahkemelerinde birçok davaya konu oluyor.

77 yaşındaki Hafter, DC'deki lobilerine de yabancı değil. Trablus'a yönelik saldırısının zirvesinde, Trump yönetiminden destek toplamak için Linden Stratejileri de dahil olmak üzere yüksek profilli firmalarla bağlantı kurdu.

Ancak konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak, Beyaz Saray ile Hafter arasındaki ilişkilerin Trump yönetimiyle bir telefon görüşmesinden kısa süre sonra bozulduğunu söyledi.

Kaynağa göre, Hafter güçlerinin uluslararası kabul görmüş hükümet için pilot olarak çalışan bir ABD vatandaşını yakalamasının ardından Mayıs 2019'da sorun başladı.

ABD Hava Kuvvetleri gazisi Jamie Sponaugle sonunda serbest bırakıldı. Ancak altı hafta esir tutulmuş ve esaret altındayken Dışişleri Bakanlığı ile konuşması engellenmişti.

Kaynak, "Hafter'in Trump yönetimiyle ilişkisine mal olan ve o sırada Washington'daki iyi niyetini mahveden şey pilotu elinde tutmaktı. Bundan sonra küçümsendi, çok tuhaf işler yaptı." dedi.

MiddleEastEye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş