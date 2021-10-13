Hafter, ABD’deki lobilerin desteğini kaybediyor

Libya'da tutunmaya çalışan Halife Hafter’in son lobicilik çabaları ABD Kongresi'nde görüşülmekte olan mevzuatın durması nedeniyle potansiyel olarak çökebilir.

Middle East Eye'in ulaştığı belgelere göre ABD Adalet Bakanlığı'na sunulan ve Hafter'ın Lanny Davis ve eski kongre üyesi Robert Livingston ile imzaladığı yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olduğu düşünülen altı aylık sözleşme 30 Eylül'de askıya alındı.

Habere göre, Hafter'i Washington'ın ağır toplarıyla tanıştıran lobicilik firması Rawlings International Advisory Group'un da Libyalı komutanla olan anlaşması feshedildi.

Haftar'ın lobi faaliyetleri, Libya'daki beklentileri için ciddi zorluklar oluşturabilir çünkü Kongre'de tartışılan bir dizi yasayla aynı zamana denk geldi.

Geçen ay Meclis, Libya'nın silah ambargosunu ihlal edenlere, ülkedeki istikrar ve güvenliği baltalamaya çalışanlara yaptırım uygulamayı amaçlayan Libya İstikrar Yasası'nı (LSA) onayladı. Tasarının bir başka versiyonu da ABD'li senatörler Chris Coons, Lindsey Graham, Chris Murphy ve Marco Rubio tarafından ABD Senatosuna sunuldu.

Senatörler tarafından yapılan açıklamaya göre, yasa tasarısı insan hakları ihlalleri yapanlara veya ülkeye yabancı askeri müdahaleyi destekleyenlere yaptırım uygulayacak. Ayrıca, özellikle Rus paralı askerlerinin varlığının ele aldığı ifade ediliyor.

Mevzuat hakkında bilgi sahibi olan bir kongre kaynağı isminin açıklanmaması koşuluyla, "Bütün gözler Aralık ayına odaklanmış durumda ve seçimlerin planlandığı gibi gerçekleşmesine çalışılıyor. Bu tasarı, Kongre'deki en büyük öncelik olan bu seçimler için elverişli bir ortam yaratmayı amaçlıyor” dedi.

İyi bir yatırım mı?

Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu'nun Dış Politika Enstitüsü'nde bir araştırmacı olan Hafed al-Ghwell, Libya İstikrar Yasası'nın Meclis'ten geçmesinin, “Hafter'in kötü bir müşteri olduğunu gösteren bir işaret olarak yorumlanmış olabileceğini” söyleyerek, “Büyük silah lobicilerinden hiçbirinin onu bu aşamada gerçekten iyi bir yatırım olarak gördüğünü sanmıyorum” diye ekledi.

Eski bir CIA bağlantılı subay olan Hafter, 2011 ayaklanmasının ardından Libya'ya dönmüş ve uluslararası kabul görmüş hükümette 2014 yılına kadar yer almıştı. Ancak ülkedeki kriz Kaddafi'nin düşüşünden bu yana ikinci iç savaşın patlak vermesiyle daha da derinleşti.

Ghwell, Hafter'in Libya şehrini ele geçirememesinin genel olarak uluslararası destek için bir dönüm noktası olarak görüldüğünü söyledi. Ghwell, "Hala Birleşik Arap Emirlikleri, Suudiler ve Mısırlılardan bir miktar destek var, ancak askeri kampanyası başarısız. O da 77 yaşında ve kimse tarafından uygulanabilir bir seçenek olarak görüldüğünü düşünmüyorum” dedi.

'Çok tuhaf'

Kuzey Virginia'da yaklaşık yirmi yıldır yaşayan bir ABD vatandaşı olan Hafter, güçlerinin yargısız infazlar, işkence ve diğer savaş suçları da dahil olmak üzere ağır hak ihlalleri gerçekleştirdiğini iddia eden davacılar tarafından ABD mahkemelerinde birçok davaya konu oluyor.

77 yaşındaki Hafter, DC'deki lobilerine de yabancı değil. Trablus'a yönelik saldırısının zirvesinde, Trump yönetiminden destek toplamak için Linden Stratejileri de dahil olmak üzere yüksek profilli firmalarla bağlantı kurdu.

Ancak konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak, Beyaz Saray ile Hafter arasındaki ilişkilerin Trump yönetimiyle bir telefon görüşmesinden kısa süre sonra bozulduğunu söyledi.

Kaynağa göre, Hafter güçlerinin uluslararası kabul görmüş hükümet için pilot olarak çalışan bir ABD vatandaşını yakalamasının ardından Mayıs 2019'da sorun başladı.

ABD Hava Kuvvetleri gazisi Jamie Sponaugle sonunda serbest bırakıldı. Ancak altı hafta esir tutulmuş ve esaret altındayken Dışişleri Bakanlığı ile konuşması engellenmişti.

Kaynak, "Hafter'in Trump yönetimiyle ilişkisine mal olan ve o sırada Washington'daki iyi niyetini mahveden şey pilotu elinde tutmaktı. Bundan sonra küçümsendi, çok tuhaf işler yaptı." dedi.

MiddleEastEye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.