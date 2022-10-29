Guantanamo'nun en yaşlı mahkumu 18 yıl sonra serbest

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun kontrolündeki Guantanamo gözaltı merkezindeki en yaşlı mahkumun serbest bırakıldığı ve Pakistan'daki ailesine kavuştuğu belirtildi.

Seyfullah Paraşa'nın haklarını temsil eden yasal yardım kuruluşunun yöneticisi, "ailesine zayıf bir yaşlı adam olarak geri dönüyor" ifadesini kullandı.

NBCNews'in haberine göre, 75 yaşındaki Seyfullah Paraşa 2003'ten beri El Kaide ile bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltında tutuluyordu. Ancak Paraşa'nın, Guantanamo'da yer alan ABD üssünde alıkonulduğu 17 yıldan fazla süren esareti boyunca aleyhinde herhangi bir suç delili bulunamadı.

Pakistan dışişlerinin açıklamasında, "Yurt dışında gözaltına alınan bir Pakistan vatandaşının nihayet ailesine kavuşmasına sevindik. Bakanlık olarak Paraşa'nın ülkesine geri dönüşünü kolaylaştırmak için geniş kurumlar arası başlatılan süreç tamamlandı" denildi.

Öte yandan Pentagon bugün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçen ay "Seyfullah Paraşa'yı Pakistan'a geri gönderme niyetini Kongre'ye bildirdiği" belirtildi.

"TEHDİT GÖRÜLMEDİ"

Pakistan tarafı ise “üste tutuklu insan sayısının sorumlu bir şekilde azaltılmasına ve Guantanamo'daki tesisin kapatılmasına odaklanan ABD'nin çabalarını" övgüyle karşıladı.

The Associated Press'e verilen demeçte, Paraşa'nın Mayıs 2021'de kurulan mahkum inceleme kurulu tarafından serbest bırakılması için başlatılan girişimin onaylandığı bildirildi.

İnceleme kurulunun web sitesine göre, bu kurul "ABD karşıtı düşmanlıklara karışabileceğine inandıkları mahkumların serbest bırakılmasını önlemek için" eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlığında kurulmuştu.

Sözcü Sullivan-Bennis ise AP'ye verdiği demeçte, serbest bırakma kararıyla ilgili ayrıntılı bir gerekçe sunulmadığı, yalnızca Paraşa'nın ABD için "devam eden bir tehdit olmadığı" sonucuna varıldığı belirtildi.

EL KAİDE BAĞLANTISI İDDİASI

Geçmişte ABD'de yaşayan ve New York'ta mülk sahibi zengin bir iş adamı olan Paraşa, 2003 yılında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tutuklandı.

Paraşa, 11 Eylül saldırılarında El Kaide'ye mali yardımda bulunmakla suçlandı. Paraşa, hakkında temas kurduğu ileri sürülen iki kişinin El Kaide olduğunu bilmediğini ve New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin uçaklı saldırısıyla sonuçlanan 11 Eylül 2001 olaylarıyla herhangi bir ilgisini reddettiğini söylemişti.

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