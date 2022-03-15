Google, Ukraynalı kullanıcılarına hava saldırısı uyarıları gönderecek

Google, Ukraynalı Android telefon kullanıcılarına, güvenliklerine yardımcı olmak amacıyla gelen hava saldırıları için uyarılar vermeye başlayacağını duyurdu.

Google'ın küresel ilişkiler başkanı Kent Walker, blog yazısında “Hava Saldırısı Uyarı” sisteminin Ukrayna hükümetiyle birlikte çalışacağını söyledi.

Walker, "Ukrayna hükümetinin talebi ve yardımıyla, Ukrayna'daki Android telefonlar için hızlı bir Hava Saldırısı Uyarıları sistemini kullanıma sunmaya başladık" dedi.

Ülkenin mevcut hava saldırısı uyarı sistemleri için kullanılan tetikleyicileri paylaşıyor

Android için Google'ın mühendislik başkan yardımcısı Dave Burke, sistemin kullanıcılara gönderdikleri deprem uyarılarına dayandığını söyledi. Yeni sistemin kullanıma sunulmaya başladığını ve önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'daki tüm Android telefonları hedef alacak şekilde hızlanacağını söyledi.

Burke, "Sistem, deprem uyarıları için oluşturduğumuz düşük gecikmeli uyarı mekanizmamızdan yararlanıyor” dedi.

4 Mart'ta Google, Ukrayna'daki Google Play kullanıcılarını Ukrayna Alarmı uygulamasına yönlendirdi. Uygulamanın, insanlara daha iyi hava saldırısı uyarıları vermek için Ukrayna hükümeti ile işbirliği içinde Ukraynalı geliştiriciler tarafından oluşturulduğunu söylediler . Artık Ukraynalılar, telefon konumları ve internetleri açıksa uyarı alabilecekler.

Şirket, "Ukrayna'daki hava saldırısı uyarıları ve sirenler trajik bir günlük gerçek ve insanların bu önemli uyarıları mümkün olduğunca çok yolla almalarına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: CBS News, TRTHaber .