Göçmen merkezini kundaklayan kişi ölü bulundu

İngiltere'de bir kişi araçla geldiği göçmen merkezi binasında yangın çıkarmak için benzin bidonları attı.

Terörle mücadele polisleri, Dover göçmenlik merkezine yönelik yangın bombalı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Andrew Leak adlı şahıs, kundaklama saldırısından kısa bir süre sonra yakındaki bir benzin istasyonunda ölü bulundu.

66 yaşındaki şahıs, High Wycombe bölgesinden yaklaşık 100 mil uzaktaydı. Edinilen bir başka bilgiye göre şahsın aynı zamanda çocuk tacizcisi olduğu iddia edildi.

Şahsın saldırıyı başlatmadan önce göçmenleri hedef alan sosyal medya paylaşımında "bu ülkede neler oluyor" dediği ortaya çıktı.

İKİ YARALI

Yangın çıkan merkezdeki iki kişi sırasında hafif yaralandı. Bir tanık, benzin bombalarını aracın penceresinden fırlatırken "güldüğünü" iddia etti.

Saldırganın ölmeden önce göçmenleri taşıyan otobüs şoförlerine "Ne yaptığınızı biliyor musunuz? Çocuklarınıza tecavüz edilip öldürülmeli!" dediği iddia edildi.

Şahsın arabasının camından molotof gibi görünen nesneyi fırlattığı görüldü (foto: REUTERS)

Polis açıklamasında, olayın şu anda terörle mücadele ekibpleri tarafından incelendiği belirtildi.

Polis ayrıca Buckinghamshire'daki bir mülkte arama emri çıkardı.

Açıklamada, "Polis, olay yerine bir araba ile gelen bir şüpheli tarafından binanın dışına ve içine iki ila üç adet yangın çıkarıcı malzemenin atıldığını belirledi. Olayda iki kişi hafif yaralandı. Şüpheli şahıs tespit edildikten sonra yapılan takipte yakındaki bir benzin istasyonunda çok bulunurken öldüğü doğrulandı. Polis soruşturmasının ilk aşamasında güvenlik amacıyla yaklaşık 700 kişi geçici olarak Manston'da bulunan göçmen merkezine sevkedildi.

The Mirror