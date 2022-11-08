Genç kadının parçalanmış cesedi iki bavul içinde bulundu

New York'ta bir apartman dairesinde bavulların içinde parçalanmış halde bulunan 22 yaşındaki kadının ölümünde şüpheli erkek arkadaşı tutuklandı

24 yaşındaki Justin Williams, ikinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. D'Asia Johnson adlı kadının ölümünden sonra şüphelinin bir ay boyunca kokuyu bastırmak için havlu ve temizlik ürünleri kullanarak genç kadının dairesinde kaldığı iddia ediliyor.

22 yaşındaki kadının erkek arkadaşı, New York City'deki dairesinde vücut parçaları iki bavula doldurulmuş olarak bulundu.

Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzalez, 24 yaşındaki Justin Williams'ın dün tutuklandığını ve ikinci derece cinayet ve cesedi gizleme suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığını duyurdu.

Genç kadının parçalanmış cesedi, 21 Eylül'de Doğu New York'taki dairesinde, memurların sağlık kontrolü için altıncı kattaki dairesine çağrılması üzerine iki bavulun içinde bulundu.

Savcı Gonzalez'in açıklaması Johnson'ın ölümüyle ilgili yeni detayları ortaya çıkardı. Gonzalez, genç kadının 21 Ağustos'ta işten sonra evine gittiğini ve bir daha asla daireden çıkmadığını belirtti.

Yapılan soruşturmaya göre, Johnson'la birkaç yıldır birlikte olan Williams'ın, onu beş kez göğsünden ve dört kez de arkasından olmak üzere dokuz kez bıçakladığı iddia edildi.

Daha sonra iddiaya göre vücudunu parçalara ayırdı ve kalıntıları iki bavula sakladı.

NBCNews

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